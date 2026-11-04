Το νέο ηλεκτρικό σπορ Audi θα έχει τεχνολογία Porsche

Η Porsche επιβεβαίωσε ότι το νέο ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της Audi, που βασίζεται στο Concept C, θα χρησιμοποιεί την ίδια πλατφόρμα με τις επερχόμενες ηλεκτρικές 718 Boxster και Cayman.

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Το νέο ηλεκτρικό σπορ Audi θα έχει τεχνολογία Porsche
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  • Το νέο ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της Audi θα βασίζεται στην πλατφόρμα των επερχόμενων ηλεκτρικών Porsche 718 Boxster και Cayman.
  • Η Audi θα διαφοροποιήσει το μοντέλο σε σχεδίαση, ρυθμίσεις ανάρτησης και οδηγικό χαρακτήρα παρά τη χρήση κοινής πλατφόρμας.
  • Το μοντέλο θα έχει διθέσιο εσωτερικό και ηλεκτρικά αναδιπλούμενη οροφή τύπου targa.
  • Η πλατφόρμα επιτρέπει τόσο πίσω κίνηση με έναν ηλεκτροκινητήρα όσο και τετρακίνηση με δύο ηλεκτροκινητήρες quattro.
  • Η παρουσίαση του μοντέλου παραγωγής και της νέας πλατφόρμας προγραμματίζεται για το 2027.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η συνεργασία μεταξύ Porsche και Audi αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι το νέο ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της Audi θα βασίζεται στην πλατφόρμα που εξελίχθηκε για τις επόμενες Porsche 718 Boxster και Cayman.

Την πληροφορία αποκάλυψε ο οικονομικός διευθυντής της Porsche, Jochen Breckner, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2026.

Όπως ανέφερε, η Porsche θα διαθέσει την ηλεκτρική αρχιτεκτονική της 718 στην Audi για ένα πρόγραμμα που εσωτερικά ονομάζεται C-Sport, με την οικονομική συμφωνία να ολοκληρώνεται το 2027.

Το νέο Audi, που προαναγγέλθηκε από το εντυπωσιακό Concept C, θα τοποθετηθεί από πλευράς μεγέθους και κόστους ανάμεσα στα παλαιότερα TT και R8. Θα διαθέτει διθέσιο εσωτερικό και ηλεκτρικά αναδιπλούμενη οροφή τύπου targa, η οποία θα αποθηκεύεται πίσω από τα καθίσματα.

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Παρότι θα μοιράζεται τα βασικά μηχανικά μέρη με τις Porsche, η Audi θα διαφοροποιήσει το μοντέλο της σε σχεδίαση, ρυθμίσεις ανάρτησης και οδηγικό χαρακτήρα.

Το πρωτότυπο Concept C διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, ωστόσο η πλατφόρμα επιτρέπει και την προσθήκη ενός δεύτερου μπροστά, δημιουργώντας μια τετρακίνητη έκδοση quattro. Το βάρος του πρωτοτύπου φτάνει τα 1.690 κιλά, ενώ το μήκος του είναι 4,52 μέτρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Audi, με λιγότερες οθόνες, περισσότερους φυσικούς διακόπτες και ακόμα πιο ποιοτικά υλικά στο εσωτερικό.

Η παρουσίαση του μοντέλου παραγωγής προγραμματίζεται για το 2027, την ίδια χρονιά που αναμένονται και οι ηλεκτρικές Porsche 718 Boxster και Cayman.

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