Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ

Μία προειδοποίηση από την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους λογαριασμούς της ΕΕ και την οικονομική κατάστασή της

Κωνσταντίνος Σ. Μαργαρίτης

Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ
ΑΠΟΨΕΙΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δαπάνες της ΕΕ θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων τα επόμενα χρόνια. Επιβάλλεται να βρεθούν λύσεις με όραμα και προοπτική.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ, αν και μειωμένο, παραμένει ανησυχητικό.

Στην ετήσια έκθεση που δημοσίευσε, το ΕΕΣ επισημαίνει επίσης τους κινδύνους που συνεπάγεται η αυξανόμενη επιβάρυνση από τις δανειακές υποχρεώσεις και τις επιπτώσεις τους στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ και στην ενωσιακή δράση.

Εν μέσω των συζητήσεων για τη διαμόρφωση της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου της ΕΕ (από το 2028 και μετά), το ΕΕΣ εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για μεγαλύτερη έμφαση στη μέτρηση των επιδόσεων, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι λογαριασμοί της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2024 απεικονίζουν εύλογα την οικονομική κατάστασή της και ότι οι πράξεις εσόδων δεν περιείχαν σφάλμα.

Επισημαίνει όμως προβλήματα σε σχέση με τους δασμούς, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος οι εισαγωγείς είτε να μην τους δηλώνουν είτε να τους δηλώνουν λανθασμένα. Σε σύγκριση με πέρυσι, το επίπεδο σφάλματος στις ενωσιακές δαπάνες μειώθηκε σε 3,6 % (από 5,6 % το 2023).

Το ΕΕΣ εντόπισε επίσης παρατυπίες σε τμήμα του ποσού των 59,9 δισ. ευρώ που δαπανήθηκε στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), του κύριου πυλώνα της δέσμης μέτρων της ΕΕ για την ανάκαμψη μετά την πανδημία, γνωστής και ως NextGenerationEU (NGEU).

Διαπίστωσε ότι οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των εν λόγω παρατυπιών αυξάνονταν διαρκώς.

«Η μείωση του επιπέδου σφάλματος αποτελεί βήμα προόδου, όμως οι παρατυπίες στις δαπάνες της ΕΕ παραμένουν υπερβολικά πολλές», δήλωσε ο κ. Tony Murphy, Πρόεδρος του ΕΕΣ.

«Οι παρατυπίες αυτές οφείλονται στις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν στα συστήματα εποπτείας και λογοδοσίας. Καθώς ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για μετά το 2027 αρχίζει να λαμβάνει μορφή, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από τα ευρήματά μας, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και τη διαφάνεια των μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ.»

Το ΕΕΣ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το εκτιμώμενο σφάλμα ήταν και σημαντικό και διάχυτο και, για τον λόγο αυτό, διατυπώνει αρνητική γνώμη σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ για έκτο συναπτό έτος.

Για ακόμη μία φορά, το εκτιμώμενο συνολικό ποσοστό σφάλματος, που ανήλθε σε 5,7 % το 2024 (έναντι 9,3 % το 2023), οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε παράτυπες πληρωμές που συνδέονταν με δαπάνες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Τα συνηθέστερα σφάλματα στον προϋπολογισμό της ΕΕ εξακολουθούν να είναι εκείνα που συνδέονται με τη μη επιλεξιμότητα έργων και εξόδων, καθώς και με τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Φέτος, για πρώτη φορά από το 2016, το ΕΕΣ εκτίμησε το επίπεδο σφάλματος στα κονδύλια που διατέθηκαν σε περιφέρειες και χώρες εκτός ΕΕ.

Το 2024 ήταν το τέταρτο έτος υλοποίησης του ΜΑΑ, στο πλαίσιο του οποίου οι χώρες της ΕΕ λαμβάνουν χρηματοδότηση, εφόσον επιτύχουν προκαθορισμένα ορόσημα και τιμές-στόχο.

Σε αντίθεση με τις δαπάνες από τον παραδοσιακό προϋπολογισμό, οι πληρωμές από τον ΜΑΑ προς τα κράτη-μέλη δεν προϋποθέτουν συμμόρφωση με τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες.

Από τις 28 πληρωμές επιχορηγήσεων που καταβλήθηκαν σε κράτη μέλη
το 2024 στο πλαίσιο του ΜΑΑ, συνολικής αξίας 59,9 δισ. ευρώ, για 6 δεν είχαν
τηρηθεί οι ισχύοντες κανόνες και όροι.

Επιπλέον, εν αναμονή απόφασης σε υπόθεση που εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ, το ΕΕΣ δεν ήταν σε θέση να καταλήξει σε συμπέρασμα ως προς την ικανοποιητική ή μη εκπλήρωση δύο ορόσημων που αφορούσαν δικαστικές μεταρρυθμίσεις σε ένα κράτος-μέλος.

Μάλιστα, η ικανοποιητική εκπλήρωση των εν λόγω ορόσημων συνιστούσε προϋπόθεση για την καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής από τον ΜΑΑ προς τη συγκεκριμένη χώρα.
Το ΕΕΣ εντόπισε επίσης αδυναμίες στον σχεδιασμό των ορόσημων και των τιμών-στόχου, καθώς και επίμονα προβλήματα με την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνονταν στις διαχειριστικές δηλώσεις των κρατών- μελών.

Ως εκ τούτου, διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τις δαπάνες του ΜΑΑ.

Τόνισε επίσης ότι τέτοιο μοντέλο εκτέλεσης των δαπανών πρέπει να χρησιμοποιείται στο μέλλον μόνον όταν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι αρμοδιότητες είναι σαφώς καθορισμένες, ότι η χρηματοδότηση συνδέεται άμεσα με μετρήσιμα αποτελέσματα και ότι οι πληρωμές είναι ιχνηλάσιμες έως το επίπεδο των πραγματικών εξόδων.

Στην ετήσια έκθεση, το ΕΕΣ εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός ότι ο δανεισμός ενδέχεται να επιτείνει τους κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.

Προειδοποιεί ότι, το 2027, οι εκκρεμείς δανειοληπτικές πράξεις της ΕΕ θα μπορούσαν να υπερβούν τα 900 δισ. ευρώ, ποσό σχεδόν 10πλάσιο από εκείνο που ίσχυε μέχρι το 2020, έτος κατά το οποίο θεσπίστηκε η δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη μετά την πανδημία (NGEU).

Επιπλέον, οι συνολικές πληρωμές τόκων σε σχέση με το NGEU υπό την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο θα μπορούσαν να υπερβούν τα 30 δισ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο της αρχικής πρόβλεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους 14,9 δισ. ευρώ.

Την περίοδο 2028-2034, οι πληρωμές τόκων θα μπορούσαν να φτάσουν σχεδόν τα 74 δισ. ευρώ.

Το ΕΕΣ υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η αυξανόμενη επιβάρυνση που συνεπάγονται οι δανειακές υποχρεώσεις, υπενθυμίζοντας τη σημασία αξιόπιστων εγγυήσεων και την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών πόρων για την υλοποίηση των ενωσιακών προγραμμάτων.

Κάθε χρόνο, το ΕΕΣ ελέγχει τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ, εξετάζοντας αν οι ετήσιοι λογαριασμοί είναι αξιόπιστοι και κατά πόσον οι πράξεις εσόδων και δαπανών συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες.

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος αντιπαραβάλλεται με το όριο του 2%, που έχει οριστεί ως το ποσοστό σφάλματος πάνω από το οποίο παράτυπες δαπάνες θεωρούνται σημαντικές.

Το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος δεν αναφέρεται σε απάτη, μη αποδοτικότητα των δαπανών ή διασπάθιση πόρων, αλλά αποτελεί εκτίμηση των ποσών που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με την ενωσιακή και την εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εργασιών του, το ΕΕΣ εντόπισε επίσης 19 περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης, τις οποίες διαβίβασε στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ.

Η ΕΕ καλείται να διαμορφώνει προϋπολογισμούς που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και θα εκτελούνται με πλήρη διαφάνεια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:30LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Ξεκίνησε τον σχεδιασμό του γάμου της στο Παρίσι - Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε από το ταξίδι της στην «Πόλη του Φωτός»

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Ο γύρος στην κορυφή των καλύτερων τυλιχτών του κόσμου - Κέρδισε μπουρίτο, τάκος κι όλα τα rolls

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών και όχι για όποια εκδήλωση διαμαρτυρίας

13:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Θέλει «πακέτο» τους Τετέι και Παντελίδη από Κηφισιά - Η πρόταση και οι προθέσεις

13:15WHAT THE FACT

Περίεργη ανακάλυψη στην έρημο της Μογγολίας - Απολίθωμα δεινόσαυρου που μοιάζει με πιγκουίνο

13:15ΥΓΕΙΑ

Οι επιστήμονες λένε ότι το ανθρώπινο σώμα διαθέτει μια «κρυφή» έκτη αίσθηση – και είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία μας

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή που φύλακας ασφαλείας σώζει κοπέλα πριν την χτυπήσει διερχόμενο τραμ

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Adolescence: Το νέο εγχείρημα του Στίβεν Γκράχαμ από τη σειρά φαινόμενο - «Μπαμπάδες γράψτε στους γιους σας»

12:40ΑΠΟΨΕΙΣ

Η αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση δημιουργεί κινδύνους για τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στα εγκαίνια του νέου Ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ιωάν. Μαρτίνου« - «Σημαντικά βήματα προόδου στην Υγεία»

12:35ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς η Generali φροντίζει να είμαστε κάθε μέρα ασφαλείς ακόμα και στον δρόμο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη 47χρονος που μετέφερε μετανάστες από την Κίνα μέσα σε φορτηγάκι, ανάμεσα σε παλέτες με εμπόρευμα

12:25LIFESTYLE

Τίτλοι τέλους για το MTV - Γιατί ρίχνει «μαύρο» μετά από 44 χρόνια

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των Γραμματειών της ΚΟΕΣ - Όλα τα ονόματα

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Πότε θα «ανέβουν» στο myCAR - Τι θα πληρώσουμε φέτος

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η καρδιά του παλαιστινιακού κινηματογράφου χτυπά για τέταρτη χρονιά στην Αθήνα

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

11:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αβαθές βαρομετρικό χαμηλό φέρνει συνεχόμενες κακοκαιρίες - Πότε ξεκινούν

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Βρυξέλλες: «Η Αττική στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Καταιγιστικές οι εξελίξεις - «Κλειδώνει» ο ηθικός αυτουργός

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη θα είναι μόνο για την τιμή των νεκρών και όχι για όποια εκδήλωση διαμαρτυρίας

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Η «εξαφανισμένη» έφηβη ήταν φυλακισμένη 27 χρόνια στο δωμάτιο - Τη βρήκαν σχεδόν ετοιμοθάνατη

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σερί κακοκαιριών έως του Αγίου Δημητρίου «κλειδώνει» το GFS

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Mία από τις σορούς που επέστρεψε η Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένος έπεσε θύμα απάτης από ιερέα: Του απέσπασε 259.000 ευρώ και ανακαίνισε το σπίτι του

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

12:25LIFESTYLE

Τίτλοι τέλους για το MTV - Γιατί ρίχνει «μαύρο» μετά από 44 χρόνια

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που η Χαμάς εκτελεί άντρες που καταδίκασε ως πληροφοριοδότες του Ισραήλ

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Αυτοί είναι οι 2.000 κωδικοί που μειώνονται στα ράφια - Όλη η λίστα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ