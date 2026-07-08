Τι άλλο πρέπει να δηλώσουν οι Φιντάν-Ερντογάν, για να ξυπνήσει η ΕΕ;

Με την ανοχή Τραμπ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία μάλλον τερματίζει το κοντέρ της ασυδοσίας στην αναθεωρητική της πολιτική και απειλεί άμεσα τη συνοχή του ΝΑΤΟ, εκβιάζοντας και απειλώντας κράτη μέλη της συμμαχίας, μοιράζοντας απειλές και γενοκτόνες τάσεις δεξιά και αριστερά, επιβεβαιώνοντας και το αστείρευτο μίσος που τρέφουν οι Τούρκοι πολιτικοί και μέρος του λαού της Τουρκίας, κατά σημαντικών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως το Ισραήλ και όλα αυτά με την εκκωφαντική σιωπή του πιο περίεργου και απρόβλεπτου προέδρου στην ιστορία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μοιάζει να μην συνειδητοποιεί ακριβώς, αυτά που προαναγγέλλει και στη συνέχεια πράττει, με τους μηχανισμούς της διοίκησής του να τρέχουν και να μην φτάνουν, προκειμένου να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα!

Αποτέλεσμα της επιθετικής αυτής, αλλά ανόητης τουρκικής ρητορικής, ειδικά μετά από τις ακραίες και γενοκτονικές δηλώσεις του υπουργού των Εξωτερικών της Χακάν Φιντάν, ο οποίος χαρακτήρισε το Ισραήλ «…μεγάλο πρόβλημα για ολόκληρη την ανθρωπότητα» και «…βάρος που δεν μπορεί πλέον να αντέξει η ανθρωπότητα», είχαν ως αποτέλεσμα να πυροδοτηθούν άμεσες και σφοδρότατες αντιδράσεις στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό, ενόψει μάλιστα και της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, Άγκυρα. Οι σχέσεις Τουρκίας και Δύσης εισέρχονται σε ένα περίεργο κλίμα, που κανείς πλέον δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί… με τα κράτη μέλη της Συμμαχίας, να καλούνται να διαχειριστούν τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ σημαντικών εταίρων τους στην περιοχή, και μάλιστα με τον νταή της ιστορίας να παίζει εντός έδρας προσδοκώντας δε… και σε δωράκια για την αλγεινή στάση που κρατά εδώ και χρόνια...

Η Ελλάδα, η Κύπρος και όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, καταδικάζουν απερίφραστα τη ρητορική του Χακάν Φιντάν, μιας και αποτελεί κατάφωρη υπέρβαση κάθε ορίου ανοχής στον πολιτικό διάλογο, στον οποίο είναι συνηθισμένος ο πολιτισμένος δυτικός κόσμος και στον οποίο - όπως φαίνεται - δεν έχει καμία θέση η ασιατική Τουρκία των Ερντογάν-Μπαχτσελί και των γραφικών παραφυάδων τους.

Οι νέες και θα τολμούσα να πω… πρωτότυπες «ασχήμιες» των Τούρκων, έχουν να κάνουν με την πρόσφατη κίνηση των Ισραηλινών, να αναγνωρίσουν επίσημα, έστω και τώρα -καθυστερημένα, την φρικτή «Γενοκτονία των Αρμενίων», μια κίνηση που αποφασίστηκε και εκτελέστηκε από το τουρκικό κράτος και η απόφαση αυτή της ισραηλινής κυβέρνησης, πρόκειται να επικυρωθεί επίσημα και από την Ισραηλινή Βουλή -την Κνεσέτ, με τις πολιτικές αυτές ασχήμιες να εμφανίζονται τώρα, με την Άγκυρα να θεωρεί την Ισραηλινή απόφαση ως «πολιτική πράξη εκδίκησης», σε μια χρονική καμπή, που οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ βρίσκονται κυριολεκτικά στα τάρταρα και πριν από την μάζωξη των ΝΑΤΟικών χωρών στην Άγκυρα για την μεταξύ τους σύνοδο κορυφής, με τον Τραμπ παρόντα…

Οι αχαρακτήριστες και αποκρουστικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού εξωτερικών Χακάν Φιντάν, με τις ευλογίες του σουλτάνου Ερντογάν… ακόμα και απο έναν ανεξάρτητο και παντελώς ουδέτερο παρατηρητή, θα μπορούσαν εύκολα να μεταφραστούν, ως μια ακραία και μελετημένη σαφής τουρκική υποκίνηση σε νέα γενοκτονία, που στρέφετε αυτή τη φορά συλλήβδην κατά του Ισραηλινού λαού και ταυτίζεται πλήρως με τις ιδεολογίες του Ιράν, της Χαμάς και της Χεσμπολά και πολλών άλλων, χαρακτηρισμένων από τη Δύση ως τρομοκρατικές οργανώσεις, που σκοπό έχουν, όχι μόνο την εκτόπιση και θανάτωση των Ισραηλινών, αλλά και την καταστροφή της Δύσης συμπεριλαμβανομένης της θρησκείας, της κουλτούρας, των ιδεών και των αξιών που επί πολλούς αιώνες πρεσβεύει...

Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, πως το γεγονός πως τα παραδοσιακά μέτωπα της Τουρκίας με Ελλάδα και Κύπρο διαπλέκονται πλέον σημαντικά, λόγω του Ισραήλ, με τις ανησυχίες ως προς αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, καθώς και το υπαρξιακό άγχος που γεννά ο κουρδικός αυτονομισμός των 35 εκατομμυρίων, είναι αρκετό για να ερμηνευθεί η επιμονή και η ένταση της αντιπαράθεσης των Τούρκων με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου, που τους κουρέλιασε τα σχέδια περί γαλάζιων πατρίδων, και πρασινωπών αλόγατων.

Τα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρονται ακατάπαυστα στη οικονομική και γεωστρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνοντας μια έντονη «πίεση» προς την Άγκυρα. Σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, η συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ και Κύπρου θεωρείται ότι ενισχύει σημαντικά την γεωπολιτική θέση των τριών χωρών στην περιοχή, ενώ τονίζονται ιδιαίτερα και οι κινήσεις του προέδρου τους, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα.

Όμως οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία δεν είναι λίγοι, αλλά αρκετά περισσότεροι. Αρκεί να δούμε τον βαθμό συμπόρευσης του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που αποτελούν μεγάλο εχθρό της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, φανατικό υποστηρικτή των αντιπάλων της Τουρκίας στη Λιβύη, τη Σομαλία και το Σουδάν και όπως αυτοί που ξέρουν… λένε, τα ΗΑΕ αποτελούν τον αόρατο χρηματοδότη της απόπειρας πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν το 2016, ο οποίος μετά από αυτό έβαλε πίσω από τα σίδερα… την μισή Τουρκία.

Ή ανακοίνωση με την οποία σήμερα η Τουρκία του Ερντογάν και του Μπαχτσελί καταγγέλλει ως δήθεν «παραβίαση του διεθνούς δικαίου» την αμυντική συμφωνία της Γαλλίας, που αποτελεί επίσης φίλική προς τα ΗΑΕ χώρα, με την Κύπρο και την Ελλάδα. Και όλα αυτά σε ένα γενικό πλαίσιο, όπου το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ επιταχύνει τα σενάρια δημιουργίας νέων εμπορικών και επικοινωνιακών διαδρομών.

Οι νέες επιθέσεις της επίσημης Τουρκίας κατά του Ισραήλ, που εξαπέλυσε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση του Ισραήλ… κυριολεκτικά «εθισμένη στον πόλεμο», κατηγορώντας την ότι τροφοδοτεί την ένταση στη Μέση Ανατολή και υπονομεύει τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση… μέσω δήθεν της διπλωματίας… με μπροστάρη βέβαια την αφεντιά του, που απειλεί σχεδόν κάθε χώρα στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο.

Το ερώτημα που τίθεται είναι, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά θα ξυπνήσει από το λήγαθρο και αν πρόκειται να ξυπνήσει, πότε θα το κάνει. Πάντως με την Εσθονή Κάγια Κάλλας και την Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λαιεν στις θέσεις τους… μάλλον δεν πρόκειται να συμβεί σύντομα! Είναι πολλά τα χρήματα στο τραπέζι και η εισαγγελία της ΕΕ καλά θα κάνει να αρχίσει να προετοιμάζεται για τα νέα αρνητικά δεδομένα που απ’ ότι διαφαίνεται, κάποια στιγμή θα προκύψουν με εκκωφαντικό κρότο!