Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, γιόρτασε τα γενέθλια του με μια χιουμοριστική. Η σύζυγός του, Ευγενία Μανωλίδου, ετοίμασε μια εντυπωσιακή δημιουργία, στην οποία αναγραφόταν το λατινικό μήνυμα: «Adonis Minister Salvtis – Veni Vidi Vaccinavi».

Η φράση αποτελεί ευρηματική παραλλαγή της γνωστής ρήσης του Ιούλιου Καίσαρα «Veni, Vidi, Vici» («Ήλθα, είδα, νίκησα»), προσαρμοσμένη με χιουμοριστικό τρόπο στον ρόλο του υπουργού Υγείας και στην περίοδο των εμβολιασμών: «Ήρθα, είδα, εμβολίασα».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία της τούρτας στο Facebook, συνόδευσε την ανάρτηση με τη φράση: «Την ωραιότερη τούρτα για τα γενέθλιά μου, μου την έφτιαξε το κοριτσάκι μου», αναφερόμενος με τρυφερότητα στη σύζυγό του.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος σχολίων και ευχών από φίλους και ακολούθους του υπουργού, που έσπευσαν να του ευχηθούν «χρόνια πολλά», σχολιάζοντας με χιούμορ το μήνυμα της τούρτας και τη δημιουργικότητα της Ευγενίας Μανωλίδου.