Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συναυλία των «Jethro Tull» (pics)

Στις αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb.gr ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας έφτασε στο Ηρώδειο λίγο πριν ξεκινήσει η συναυλία και κάθισε στις εξέδρες του θεάτρου.

Οι Jethro Tull γιορτάζουν με το ελληνικό κοινό την 50η τους επέτειο, σήμερα Σάββατο 15 Ιουνίου σε μία μοναδική βραδιά στο ιστορικό Ωδείο Ηρώδου Αττικού γεμάτη νοσταλγία και, φυσικά, μουσική!

Δείτε τις φωτογραφίες στην παρακάτω Gallery:

Ποιοι είναι οι Jethro Tull

Οι Jethro Tull ιδρύθηκαν το 1957 στο Λούτον της Βρετανίας και είναι ένα από τα λίγα γκρουπ, που επέβαλαν την ιδιομορφία τους στην παγκόσμια σύγχρονη μουσική. Ιδιομορφία, που κυρίως είχε να κάνει με την «εισβολή» του προερχόμενου από την κλασική ορχήστρα φλάουτου, σ' ένα ροκ συγκρότημα, ο ήχος του οποίου μάλιστα χτίστηκε γύρω από το «κλασικό» όργανο.

Το συγκρότημα κατάφερε να επιβάλει το ιδιαίτερο, προσωπικό του στιλ σε τέτοιο βαθμό και με τόσο αριστοτεχνικό τρόπο, που ανάλογες προσπάθειες χρήσης του φλάουτου από ροκ σχήματα δεν ευοδώθηκαν.

Ηγετική μορφή του συγκροτήματος ήταν και είναι ο Ιαν Αντερσον, φλαουτίστας, τραγουδιστής, βασικός συνθέτης και στιχουργός των Jethro Tull.

Ηταν αυτός που κατόρθωσε να δώσει στο συγκρότημα ένα προσωπικό στίγμα τόσο δυνατό, ώστε να αρκούν λίγες μόνο νότες για να καταλάβεις ότι πρόκειται για τους Jethro Tull.

To πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος ήταν το «This Was», ενώ ήδη στο δεύτερο δίσκο του, «Stand Up», ο ήχος του σχήματος αρχίζει πλέον να γίνεται ευδιάκριτος.

Στις σημαντικότερες δισκογραφικές τους δουλιές συγκαταλέγεται το «Aqualung», το ομώνυμο κομμάτι του οποίου συνεχίζει να παίζεται ακόμη και σήμερα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς του κόσμου. Κομμάτια-σταθμοί του συγκροτήματος υπήρξαν τα «WarChild», «Minstrel in the Gallery», «Too old to Rock n' Roll, too Young to Die», «Songs From the Wood», «Bursting Out», «Heavy Horses», «Stormwatch», «A», «Broadsword», που γεννήθηκαν τη δεκαετία της καθιέρωσης (του '70) και συμπεριελήφθησαν σε επόμενες κυκλοφορίες τους.

Ηταν η περίοδος που ο Αντερσον, πάντα με όχημα το φλάουτο, ανοίγει τον ήχο του και δανείζεται στοιχεία από την κλασική, την τζαζ, αλλά και την κέλτικη παράδοση. Μετά από μια περίοδο κρίσης τη δεκαετία του '80 και αναστολής των δραστηριοτήτων του, το συγκρότημα επανέρχεται το '87 με το «Crest of Knave», απ' όπου το κομμάτι «Jump Start» θα χαρίσει στους Tull το Γκράμι καλύτερης χαρντ ροκ ερμηνείας.

Περνώντας από διάφορες φάσεις οι Tull σήμερα είναι πλέον ώριμοι όχι μόνο στην ηλικία, αλλά και στον ήχο.

