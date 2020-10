Αυτό το σπάνιο Toyota 2000GT πουλήθηκε σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια

Το όμορφο κουπέ της Toyota είναι δυσεύρετο και αυτό το καθιστά ένα από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα ιαπωνικής προέλευσης.

Του Γιάννη Σκουφή

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

To 2000GT παρόλο που προέρχεται από έναν μαζικό κατασκευαστή, την Toyota, απέχει πολύ από το να χαρακτηρισθεί μαζικό, μιας και παράχθηκε -παρουσιάστηκε το 1967- σε μόλις 351 αντίτυπα. Επίσης υπήρχε και ένα και μοναδικό κάμπριο, που είχε κατασκευαστεί ειδικά για την ταινία «Ζεις μονάχα δυο φορές» (You Only Live Twice) του James Bond με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι.

Το τελευταίο είναι ίσως το κερασάκι στην τούρτα που κάνει το όμορφο σπορ κουπέ περιζήτητο μεταξύ των συλλεκτών, που δεν διστάζουν να πληρώσουν ποσά ακόμα και κοντά στο ένα εκατομμύριο δολάρια προκειμένου να αποκτήσουν ένα.

Το κόκκινο 2000GT των φωτογραφιών μας για παράδειγμα άλλαξε πρόσφατα ιδιοκτήτη έναντι 912.500 δολαρίων, ενώ πέρα από την εξαιρετική του κατάσταση ρόλο για την υψηλή τελική τιμή του έπαιξε και το ότι ο πρώτος κάτοχός του ήταν ο θρυλικός για τις ΗΠΑ οδηγός αγώνων Otto Linton.

Το κατά πολλούς πιο όμορφο ιαπωνικό μοντέλο που έχει κατασκευαστεί ποτέ κινείται από ένα εξακύλινδρο σε σειρά σύνολο 2.000 κυβικών με τρία καρμπυρατέρ της Solex, που αποδίδει 150 ίππους. Οι πέντε σχέσεις του κιβωτίου ήταν μια εξαιρετικά προχωρημένη επιλογή για την εποχή, ενώ η τελική ταχύτητα των 225 χλμ./ ώρα κάθε άλλο παρά συνηθισμένη ήταν.

PHOTO GALLERY Photo 1/7 Photo 2/7 Photo 3/7 Photo 4/7 Photo 5/7 Photo 6/7 Photo 7/7

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Κορονοϊός: 1.547 νέα κρούσματα στην Ελλάδα - Στους 108 οι διασωληνωμένοι