Αυτή η εντυπωσιακή Mercedes SLR McLaren ήταν του Michael Jordan!

Στο eBay πωλείται μια πολύ σπάνια SLR που είχε περάσει από το γκαράζ του ανεπανάληπτου Air Jordan!

του Γιάννη Σκουφή

O κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών ποτέ δεν έκρυψε την αγάπη του για τα αυτοκίνητα. Από τα χέρια του Michael Jordan έχουν περάσει δεκάδες πανάκριβα μοντέλα, μικρά και μεγάλα, σπορ και SUV.

Στην εξαιρετική must see σειρά του Netflix με τίτλο «The Last Dance» φιγουράρει με διάφορα αυτοκίνητα, μεταξύ άλλων Chevrolet Corvette C5, Ferrari 550 Maranello, Porsche 911 Turbo Cabrio, Land Rover Range Rover HSE 4.6, Mercedes S-Class W140, Corvette C4 ZR-1 κ.α.

Εννοείται πως ο Jordan με το τεράστιο εισόδημα είχε και πολλά ακόμα και ίσως πιο όμορφα και πιο γνωστά αυτοκίνητα. Όπως Corvette ZR1 40th Anniversary Edition, Aston Martin DB9 Volante, Ferrari 512 TR, C4 Corvette, Ferrari 599 GTB Fiorano κ.α.

Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται και μια Mercedes SLR McLaren 722 Edition με έτος κατασκευής το 2007, την οποία ο Αμερικανός σούπερ σταρ του μπάσκετ δεν πρέπει να είχε χαρεί και πολύ. Ειδικότερα αν κρίνουμε από το γεγονός πως έχει στο κοντέρ της μόλις 1.610 χιλιόμετρα.

Η δημοπρασία της σπάνιας SLR στο eBay (κατασκευάστηκαν μόλις 2.157 από το 2003 έως το 2010) «τρέχει» από έναν ντίλερ από το Τέξας που ζητά 695.700 δολάρια (ή 567.000 ευρώ). Ολοκληρώνεται σε λιγότερο από δύο μέρες αλλά δύσκολα θα ολοκληρωθεί η πώληση, καθώς έπειτα από περίπου 20 προσφορές η τιμή είναι λίγο πάνω από τις 200 χιλιάδες.

Εδώ να πούμε πως η 722 Edition είχε όλα τα εξτρά που μπορούσε να έχει μια SLR και έναν V8 με 5.500 κυβικά και 650 ίππους. Επιταχύνει σε μόλις 3,6 δεύτερα για τα πρώτα 100 χλμ./ ώρα από στάση με την τελική να φτάνει τα 338 χλμ./ ώρα.

Αν και δύσκολα θα επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή πώλησης (αυτή είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει στο eBay), ευχόμαστε σε όποιον την αποκτήσει να την απολαύσει πολύ περισσότερο και να γράψει αρκετά περισσότερα χιλιόμετρα μαζί της. Αρκεί να μην την «δει»… Air και «καρφώσει»… κανένα δέντρο ή καμία κολόνα…