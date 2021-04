Citroën C4 C-Cross: Πόσες εκδόσεις του δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας

Το νέο crossover C4 C-Cross συνδυάζει μια μοναδική και τολμηρή ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική του να αποτελεί μια καινοτόμα ιδέα που τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας C.

Συνδυάζει μοναδικά τα ισχυρά χαρακτηριστικά 3 διαφορετικών κόσμων. Με την υπερυψωμένη και δυναμική του στάση, υιοθετεί διακριτικά στοιχεία από SUV, για επιπλέον δυναμισμό και χαρακτήρα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, τα έντονα χαρακτηριστικά off-road, η υψηλή θέση οδήγησης (7 έως 10 εκατοστά υψηλότερη σε σχέση με ένα τυπικό hatchback), η ποιότητα κύλισης είναι κύρια χαρακτηριστικά ενός SUV. Η Coupe και ρευστή σιλουέτα, πέραν του αισθητικού αποτελέσματος, εκφράζουν με σαφήνεια τη διάθεση για καλή αεροδυναμική απόδοση του αυτοκινήτου. Η αεροτομή, ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου και συμβάλει στην αποδοτικότητα.

Η άνεση και η κορυφαία ευρυχωρία των πίσω επιβατών είναι επιπέδου Sedan, ενώ το ζεστό και υψηλής τεχνολογίας εσωτερικό του εκφράζει άμεσα την ευεξία, τον εκσυγχρονισμό. Το νέο C4 C-Cross προσφέρει πραγματική ηρεμία στους επιβάτες του, χάρη στην ολιστική άνεση που παρέχεται από το πρόγραμμα Citroën Advanced Comfort®.

Το νέο C4 C-Cross εκτός από τα σχεδιαστικά του χαρακτηριστικά και την άνεση που προσφέρει, διαθέτει μηχανικά σύνολα που πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές Euro 6d. Η αεροδυναμική σε συνδυασμό με τους οικονομικούς και αποδοτικούς κινητήρες προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλές καταναλώσεις.

Τα θερμικά μηχανικά σύνολα που προσφέρονται στο Νέο C4 C-Cross είναι τα εξής:

Τέσσερις επιλογές με βενζινοκινητήρα Euro 6d:

Δύο με χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων: PureTech 100 S&S και PureTech 130 S&S,

Δύο με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων EAT8, PureTech 130 S&S EAT8 και PureTech 155 S&S EAT8

Δύο επιλογές με κινητήρα diesel Euro 6d:

BlueHDi 110 S&S με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων και BlueHDi 130 S&S EAT8 με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων.

Οι παραπάνω εκδόσεις κινητήρων καταφέρνουν εξαιρετικά χαμηλές καταναλώσεις, που στην κατηγορία του Νέου C4 C-Cross είναι εφάμιλλες υβριδικών συνόλων. Αντίστοιχα ιδιαίτερα χαμηλές είναι οι εκπομπές ρύπων CO2 και αυτό δίνει το πλεονέκτημα απαλλαγής καταβολής Τελών Κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα το κόστος χρήσης του οχήματος να είναι εξαιρετικά χαμηλό. Έτσι αποδεικνύεται η προηγμένη τεχνολογία που φέρει το Νέο C4 C-Cross, η καινοτομία της Μάρκας, με το ιδιαίτερα χαμηλό περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Το Νέο C4 C-Cross προσφέρεται με τα πιο προηγμένα σύνολα στην αγορά σε επίπεδο κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων, καθώς υπάρχουν 6 εκδόσεις που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, παρότι το αυτοκίνητο είναι ψηλό, με μεγάλη απόσταση από το έδαφος και με μεγάλους τροχούς! Άλλη μια απόδειξη ότι η Citroën μπορεί να προσφέρει μια πληρέστατη πρόταση στους πελάτες της.

Συνοπτικά οι εκδόσεις του νέου C4 C-Cross που δεν πληρώνουν Τέλη Κυκλοφορίας είναι οι ακόλουθες:

Έκδοση (κινητήρες Βενζίνης) CO2

1.2 PureTech 130 S&S Feel Pack 122

1.2 PureTech 130 S&S Shine 121

1.2 PureTech 130 S&S Shine Pack 120

Έκδοση (κινητήρες Πετρελαίου) CO2

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Feel Pack 122

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine 121

1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine Pack 119

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΕ 100% ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

To νέο C4 C-Cross ήρθε για να καλύψει όλες τις ανάγκες των πελατών. Γι’ αυτό και από το λανσάρισμά του, πέραν των κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου που έχουν εξαιρετικά χαμηλούς ρύπους και δεν υποχρεούνται την καταβολή τελών κυκλοφορίας, διατίθεται και η αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση, το Ë-C4 C-Cross - 100% Electric με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς Τέλη κυκλοφορίας και με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Επίσημο Δίκτυο Διανομέων CITROËN ή την ιστοσελίδα www.citroen.gr .