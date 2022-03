Δείτε το Ford Ranger Raptor πίσω από τις κάμερες (vid)

Το πιο πρόσφατο βίντεο, το οποίο κυκλοφορεί τώρα στο κανάλι της Ford Ευρώπης στο YouTube, παρουσιάζει το νέο Ranger Raptor να δραπετεύει από ένα φορτηγό αεροπλάνο, να γλιστρά κάτω από αυτό και να κινείται μέσα από λάσπη και νερό σε ένα αεροδρόμιο.

Το νέο βίντεο ακολουθεί τα χνάρια του φιλμ The Good, The Bad and The Bad-R-S-E της Ford που αποτίνει φόρο τιμής τόσο στις κλασικές ταινίες Western, όσο και στις θεαματικές πλαγιολισθήσεις και τα σύννεφα σκόνης του φιλμ αποκάλυψης του πρώτου Ranger Raptor.

