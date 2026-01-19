Ερντογάν για Ιράν: «Ελπίζουμε ότι οι ταραχές θα επιλυθούν με τον διάλογο και τη διπλωματία»

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν την Ισλαμική Δημοκρατία και οι οποίες μετρούν χιλιάδες νεκρούς

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της Συνόδου των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ

AP
Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτήρισε σήμερα τις ταραχές στο Ιράν «νέα δοκιμασία» για την Τεχεράνη, προειδοποιώντας την να αποφύγει κάθε «παγίδα» και τονίζοντας ότι η χώρα του θα ήταν αντίθετη «σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία» θα μπορούσε να βυθίσει την περιοχή στο χάος.

«Παρατηρούμε όλα τα σενάρια που προσπαθούν να επιβάλουν μέσω του δρόμου», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής ομιλίας μετά το τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου. «Ελπίζουμε ότι χάρη σε μια λεπτή πολιτική προσέγγιση που δίνει προτεραιότητα στον διάλογο και τη διπλωματία, οι Ιρανοί αδελφοί μας θα καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτή την περίοδο που είναι γεμάτη από παγίδες».

Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους αναφέρθηκε για πρώτη φορά στις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν την Ισλαμική Δημοκρατία και οι οποίες μετρούν χιλιάδες νεκρούς.

Προτού ξεσπάσει αυτό το νέο κύμα ταραχών, η ιρανική κυβέρνηση ήταν αντιμέτωπη με την οικονομική κρίση έπειτα από χρόνια κυρώσεων και επίσης προσπαθούσε να συνέλθει από τον πόλεμο του Ιουνίου κατά του Ισραήλ.

«Ο γείτονας μας, το Ιράν, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις, αντιμετωπίζει νέα δοκιμασία που απειλεί την κοινωνική του ειρήνη και τη σταθερότητά του», δήλωσε ο Ερντογάν. «Καθώς η εξωτερική μας πολιτική επικεντρώνεται στην ειρήνη και τη σταθερότητα, θα συνεχίσουμε να είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα μπορούσε να βυθίσει την περιοχή μας στην αβεβαιότητα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Άγκυρα αντιτίθεται σε μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, μια επιλογή που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επανειλημμένα.

