Ιράν: Αναφορές για έκρηξη στο Ταμπρίζ - Η Βρετανία κλείνει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη

Μη επιβεβαιωμένες αναφορές καταγράφονται στο διαδίκτυο για έκρηξη κοντά στις εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο Ταμπρίζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε διάφορα σημεία της πόλης.

Η περιοχή βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Ιράν με πληθυσμό κυρίως Αζέρων και Κούρδων.

#BREAKING: Preliminary reports of explosion near IRGC site in Tabriz, Iran pic.twitter.com/nL3WIkaZPs — Conflict News (@conflictnews_) January 19, 2026

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Βρετανία κλείνει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη καθώς το προσωπικό αποχωρεί επειγόντως από το Ιράν

Tabriz IRGC site Explosion | انفجار در سایت سپاه تبریز pic.twitter.com/4XqaaxfPuv — Janhit Today (@RKhabr) January 19, 2026

«Έχουμε κλείσει προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί πλέον εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές συμβουλές του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν πλέον ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας.

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να παρέμβει.

Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσύρει μέρος του προσωπικού τους από τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, μετά από δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει τις γειτονικές χώρες ότι θα χτυπούσε αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιτεθεί.