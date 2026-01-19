Ιράν: Αναφορές για έκρηξη στο Ταμπρίζ - Η Βρετανία κλείνει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ταμπρίζ
Μη επιβεβαιωμένες αναφορές καταγράφονται στο διαδίκτυο για έκρηξη κοντά στις εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης στο Ταμπρίζ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε διάφορα σημεία της πόλης.
Η περιοχή βρίσκεται στα βορειοδυτικά του Ιράν με πληθυσμό κυρίως Αζέρων και Κούρδων.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Βρετανία κλείνει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη καθώς το προσωπικό αποχωρεί επειγόντως από το Ιράν
«Έχουμε κλείσει προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία θα λειτουργεί πλέον εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές συμβουλές του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν πλέον ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτή την αλλαγή», δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος της Μεγάλης Βρετανίας.
Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τις χειρότερες εσωτερικές αναταραχές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία, και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να παρέμβει.
Υπενθυμίζεται ότι η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσύρει μέρος του προσωπικού τους από τις βάσεις τους στη Μέση Ανατολή, μετά από δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει τις γειτονικές χώρες ότι θα χτυπούσε αμερικανικές βάσεις σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιτεθεί.