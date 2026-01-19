Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη

Βαρύ πένθος σκόρπισε στην ΕΛ.ΑΣ καί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση της απώλειας του αποστρατου αστυνομικου Νίκου Ελευθεριάδη, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα αγαπητού, που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο εκλιπών είχε υπηρετήσει επί σειρά ετών στην Γ’ ΑΛΛΑΓΗ της Άμεσης Δράσης Αττικής και τελευταία στο Φωτογραφικό της ΔΕΕ.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα, στις 14:00, στο Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών, όπου συγγενείς και φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να του απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία «πλημμύρισαν» από τις πρώτες κιόλας ώρες με δεκάδες συλλυπητήρια μηνύματα. Φίλοι, συγγενείς και γνωστοί εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη για τον χαμό ενός ανθρώπου που ξεχώριζε για το ήθος και την προσωπικότητά του.



Το συγκινητικό αντίο της οικογένειας

Η οικογένεια του εκλιπόντος, με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, επιβεβαίωσε το δυσάρεστο γεγονός:

«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας αδελφός Νίκος Ελευθεριάδης. Παρακαλούμε να προσευχηθείτε για την ανάπαυση της ψυχής του. Αιωνία του η μνήμη».

Η ομάδα μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Ο Νίκος Ελευθεριάδης ήταν και πρόσκοπος στο 3ο Σύστημα Προσκόπων Πάτρας.

Με πληροφορίες από tempo24.news