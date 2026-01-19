Ρόδος: Ανήλικος εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο γκλοπ

Για την υπόθεση συνελήφθη ο ανήλικος και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Ρόδος: Ανήλικος εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο γκλοπ
Χειροπέδες σε έναν ανήλικο πέρασαν αστυνομικοί το πρωί της Δευτέρας (19/1) στη Ρόδο.

Ο ανήλικος βρέθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου να έχει στην κατοχή του αυτοσχέδια ξύλινη ράβδο (γκλοπ), η οποία κατασχέθηκε από τις αρχές.

Στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Για την υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

