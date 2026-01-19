Με 431 μοτοσικλέτες, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενισχύθηκε η ΕΛΑΣ

Τι ανέφερε ο υπουργός Προστασίας Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Newsbomb

Με 431 μοτοσικλέτες, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενισχύθηκε η ΕΛΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Οι πιο μάχιμες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ: η Άμεση Δράση, η ΔΙ.ΑΣ, η Τροχαία, όλες οι ομάδες, που είναι παρούσες, κάθε φορά, όταν ο πολίτης καλεί την Αστυνομία, όλες αυτές οι ομάδες -και συνολικά η Ελληνική Αστυνομία- παραλαμβάνουν σήμερα περισσότερες από 400 νέες μοτοσικλέτες.

Υπόσχεσή μας και δέσμευσή μας είναι ότι εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στους πολίτες, θα εργαζόμαστε καθημερινά για την ασφάλεια και θα καταπολεμούμε το έγκλημα.

Ταυτόχρονα, κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, θα φροντίζουμε για την οδική ασφάλεια», τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παραλαμβάνοντας μαζί με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο 431 νέες υπηρεσιακές μοτοσικλέτες που θα κατανεμηθούν σε όλες τις μάχιμες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προμήθεια τους αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας του Μηχανισμού Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων «ΑΙΓΙΣ». «Η μοτοσικλέτα ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την αστυνόμευση, για την ασφάλεια, για τη στιγμή που ο πολίτης καλεί την αστυνομία σε μια δύσκολη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Αστυνομίας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όλους εκείνους, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του τελικού αποτελέσματος, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» της Πολιτικής Προστασίας και σήμερα παραδίδουν αυτό το πολύ σπουδαίο εργαλείο στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας», κατέληξε ο κ. Υπουργός.

Οι μοτοσικλέτες αυτές εκτιμάται ότι, θα αναβαθμίσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των αστυνομικών ομάδων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες, στο πλαίσιο και του σημαντικού ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συνυπογράψει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:25ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο ξενοδοχείου - Τουλάχιστον επτά οι νεκροί

23:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιαννακόπουλος προς Ολυμπιακό: «Αντί να λέτε ευχαριστώ, ειρωνεύεστε και από πάνω;»

23:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Η απάντηση της Θάνου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κοινότοπα αναμενόμενη διαστρέβλωση, τόσο μπορούν»

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συγκίνηση στον Ψηλορείτη – Ορειβάτες τίμησαν τη μνήμη του Στέλιου Παπαδογιαννάκη

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε τον «ινφλουένσερ» που οδηγούσε επικίνδυνα στο κέντρο της Αθήνας

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ζελένσκι: Η Ρωσία έτοιμη για μαζική επίθεση - Σε επιφυλακή τις επόμενες ημέρες

22:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με 431 μοτοσικλέτες, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενισχύθηκε η ΕΛΑΣ

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: «Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί να ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία στο εξωτερικό»

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τουρκικά drone έπληξαν την πόλη Χασακά, λένε οι Κούρδοι

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα μηνύματα του Νορβηγού πρωθυπουργού με τον Τραμπ που «άναψαν φωτιά» στη Γροιλανδία

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη

22:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης από το Eurogroup:«Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού»

22:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για έκρηξη στο Ταμπρίζ - Η Βρετανία κλείνει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Valentino: Η σχέση του «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας με το σινεμά

22:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βόλος - Ατρόμητος 0-3: Σαρωτικοί οι Περιστεριώτες και βαθιά βαθμολογική ανάσα

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ: 1.100 κλήσεις σε μια εβδομάδα - Περισσότερες από τις μισές στην Αττική

21:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Βασικός στο All-Star Game για 10η σερί χρονιά

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε ηλικία 74 ετών ο Μιχάλης Παντούλας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ανήλικος εντοπίστηκε με αυτοσχέδιο γκλοπ

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο θα διεκδικήσει στα... χαρτιά το τρόπαιο που κέρδισε η Σενεγάλη!

21:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία αύριο: Σε ποιες περιοχές δεν θα χτυπήσει το κουδούνι

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Ποιες ώρες αναμένεται να βρέξει πολύ στην Αττική την Τετάρτη – Η πρόγνωση του gfs Europe

20:56LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Β' Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Χιλιάδες τηγανητές πατάτες και κρεμμύδια ξεβράστηκαν σε παραλία, αφού δύο φορτηγά πλοία ανετράπησαν - Δείτε φωτογραφίες

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Δεληβοριά: «Tώρα λες ότι είσαι δίπλα μας, η ζημιά έγινε Φοίβο και είναι ανυπολόγιστη»

21:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Χειμώνας με διάρκεια» - Η πρόγνωση Κολυδά

21:26LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το τραγούδι του Α’ Ημιτελικού που σαρώνει στις προβολές στο YouTube

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Δεληβοριάς, Μωραΐτης, Μπισμπίκης εναντίον Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Τα μηνύματα του Νορβηγού πρωθυπουργού με τον Τραμπ που «άναψαν φωτιά» στη Γροιλανδία

17:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο νεκρός βαρυποινίτης από την επίθεση στις φυλακές Κορυδαλλού

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας» - Τσιάρας: «Να πρυτανεύσει η κοινή λογική»

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη

14:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Δήμος Κάβουρας επιτέθηκε σε διαιτητή αγώνα στη Χίο και την έστειλε στο νοσοκομείο

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Οριακή άνοδος της ΝΔ - Τι καταγράφει για Καρυστιανού και Τσίπρα

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί δορυφόροι κατέγραψαν από το διάστημα τη φρεγάτα «Κίμων» να φτάνει στην Ελλάδα

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός σε ηλικία 74 ετών ο Μιχάλης Παντούλας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

14:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τατόι: Λύνοντας τους «γρίφους» 100.000 κειμηλίων – Το γιγαντιαίο έργο συντήρησης της συλλογής

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: «Δεν είναι εύκολο για ένα παιδί να ταξιδέψει με πλαστά στοιχεία στο εξωτερικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ