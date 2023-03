Αυτό το κλασικό κάμπριο ήταν του Bruce Springsteen

Στον Bruce Springsteen, γνωστός και ως το «The Boss», αρέσουν πολλά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν και τα μεγάλα, αμερικάνικα κάμπριο.

Του Γιάννη Σκουφή

Το μεγάλο κάμπριο που βλέπετε στις φωτογραφίες μας φωνάζει από μακριά την αμερικανική καταγωγή του. Πρόκειται για μια Chevrolet Chevelle SS 396 σε έναν υπέροχο συνδυασμό αμαξώματος σε μπλε χρώμα και ανοιχτό μπεζ δερμάτινο σαλόνι.

Έτσι όπως άρεσε στον Springsteen, τον διάσημο Αμερικανό τραγουδοποιό και τραγουδιστή, όταν αγόρασε την Chevelle τρία χρόνια αφότου είχε βγάλει το άλμπουμ «Darkness on the Edge of Town» (1978). Μάλιστα, το τραγούδι Racing in the Street έχει στους στίχους αναφορά για την Chevy του 1969.

Την SS 396 την είχε μέχρι το 1987 όταν και τη χάρισε στο φίλο του και υπεύθυνο ηχογραφήσεων Toby Scott. Στο ενδιάμεσο το αυτοκίνητο πέρασε από μία εκτεταμένη αναπαλαίωση και για αυτό διατηρείται σε άψογη κατάσταση.

Η βασική έκδοση είχε έναν V8 6.500 κυβικών που απέδιδε 330 ίππους, ενώ η ισχυρότερη SS, όπως αυτή του Springsteen, έχει 355 άλογα. Συνδυάζεται με ένα χειροκίνητο (αντί για το στάνταρ αυτόματο) κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων και έχει έναν επιλογέα Hurst, όπως αναφέρεται και στο σχετικό τραγούδι.

Η συλλεκτική Chevelle θα βγει σε δημοπρασία που διοργανώνει η Mecum μέσα στον Μάιο. Και αν κρίνουμε από το πατριωτικό συναίσθημα που εκπέμπει ο 73χρονος καλλιτέχνης θα πωληθεί για πολλές χιλιάδες δολάρια. Όχι πως δεν τα αξίζει.