Ριάνα: Δεν φαντάζεστε πόσα πλήρωσε ενοίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι

Είναι μια από τις πλουσιότερες τραγουδίστριες του πλανήτη. Η Rihanna ωστόσο κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ με το μηναίο ενοίκιο που έδωσε για ένα σπίτι στο Hamptons.

Όπως αποκάλυψε η New York Post, η Rihanna αποφάσισε να μείνει για ένα μήνα στο συγκεκριμένο σπίτι, το ίδιο στο οποίο έμεναν οι αδερφές Kardashian, Khloe και Kourtney, στο reality τους «Kourtney And Khloe Take The Hamptons».

Η Rihanna θα μείνει στο συγκεκριμένο οίκημα από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο και θα πληρώσει για αυτό το διάστημα το αστρονομικό ποσό των 415 χιλιάδων δολαρίων!

Το σπίτι, εκ πρώτης όψεως, δεν μοιάζει με κάτι το ιδιαίτερο. Είναι ένα παραδοσιακό αμερικανικό σπίτι δίπλα στην θάλασσα, ενώ φυσικά διαθέτει και πισίνα. Είναι... χωμένο μέσα στο δάσος και εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση αρκετών στρεμμάτων.

Γιατί κοστίζει τόσο όμως; Δείτε την απάντηση στην παρακάτω gallery:

PHOTO GALLERY 1/10 Αυτό είναι το πανάκριβο σπίτι. Θεωρείται ως ένα από τα ομορφότερα των ΗΠΑ. Σε αυτό έμειναν και οι αδερφές Καρντάσιαν, Κλόε και Κόρτνι. Είναι στην χερσόνησο του Χάμπτον, μια πανάκριβη περιοχή. Διαθέτει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος σε υπέρτατο βαθμό πολυτέλειας. Με κλασικό αμερικάνικο στιλ, θα κοστίσει στην Ριάνα για ένα μήνα σχεδόν μισό εκατομμύριο δολάρια. Διαθέτει χώρους για επισκέπτες. Ξενώνες με τζάκια! Η παρουσία των Καρντάσιαν έπαιξε φυσικά ρόλο στην τιμή. Ενώ η απομόνωση και η ησυχία που δίνει στον ιδιοκτήτη, είναι μοναδική! ‹ ›

