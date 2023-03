Βανδή: Παντρεύεται με τον Βασίλη Μπισμπίκη; - Το σχόλιο που… έβαλε φωτιά!

Τι είπε ο Μανώλης Κονταρός για το ζευγάρι Βανδή - Μπισμπίκη

Ένα διαφορετικό παλμό στο Just The 2 Of Us έδωσε ο Μανώλης Κονταρός με την εμφάνισή του.

Ο πολύ καλός φίλος του Βασίλη Μπισμπίκη– ενθουσίασε το κοινό μέσα από τα τραγούδια που ερμήνευσε, ενώ πέταξε και μια... βόμβα με τα όσα ανέφερε για την σχέση του διάσημου ζευγαριού.

«Τη Δέσποινα Βανδή την αγαπώ, με τον Βασίλη Μπισμπίκη είναι ερωτευμένοι και όταν θα γίνει η πρόταση γάμου θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο» είπε χαρακτηριστικά με τη Δέσποινα Βανδή να μένει… άλαλη.

Μάλιστα, η λέξη «όταν» που χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο αντί για την «αν» σχολιάστηκε από την εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, στην οποία επιμένουν πως πρόκειται περί αποκάλυψης της επικείμενης πρότασης γάμου που ο Βασίλης Μπισμπίκης ετοιμάζεται να κάνει στην αγαπημένη του, Δέσποινα Βανδή.