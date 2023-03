Stand Up ενάντια στην παρενόχληση σε δημόσιο χώρο

Σε συνεργασία με τη MKO Right to Be και με την ευγενική Χορηγία της L’Oreal Paris.

Η W.I.N. Hellas, στο πλαίσιο των δράσεων της για την εξάλειψη της έμφυλης βίας, ξεκίνησε το 2021 να προσφέρει δωρεάν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Stand Up ενάντια στην Παρένοχληση σε δημόσιο χώρο σε συνεργασία με τη MKO Right to Be και με την ευγενική Χορηγία της L’Oreal Paris.

Το Stand Up φιλοδοξεί να διδάξει τη μεθοδολογία των 5 Ds. Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί ένα σύνολο αποδεδειγμένων εργαλείων που βοηθούν τους ανθρώπους να παρεμβαίνουν με ασφάλεια. Ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για τον βαθμό παρενόχλησης που βιώνουν κυρίως οι γυναίκες, το Stand Up έχει ως στόχο να αποτρέψει πιθανά περιστατικά παρενόχλησης, να στηρίξει τα θύματα και, ταυτόχρονα, να ενθαρρύνει τους παρευρισκόμενους να παρέμβουν· με άλλα λόγια, να επιτύχει μια κοινωνική μεταβολή για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους.

Παρακάτω και το σχετικό link για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

https://us06web.zoom.us/j/86211517292?pwd=Ui8yVC9QRXNiK2dxUUl2RC9Bb05LZz09