Ακύρωση συναυλιών Balthazar σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σχετικά με τις δύο συναυλίες τους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που ήταν να πραγματοποιηθούν τον περασμένο Μάρτιο, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατόχους εισιτηρίων για τα εξής:



Όσοι προμηθεύτηκαν φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Θεσσαλονίκης από τον Πολυχώρο WE, λόγω προσωρινής μη λειτουργίας του χώρου, μπορούν να απευθυνθούν στο Καφενείον Τζαμάλα (Λέοντος Σοφού 18), από την Πέμπτη 28 Μαΐου έως τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και ώρες 18:00-20:00.



Όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια για τη συναυλία της Αθήνας από το Reload Stores, μπορούν να απευθυνθούν στο κατάστημα κατά τις ώρες λειτουργίας του, από την Πέμπτη 28 Μαΐου έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.



Όσοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια από τα καταστήματα Public ή ΟΠΑΠ, της Θεσσαλονίκης ή της Αθήνας, μπορούν να απευθυνθούν στα αντίστοιχα καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας τους, από την Πέμπτη 28 Μαΐου έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.



Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων θα λάβουν το αντίτιμο της αγοράς τους, απευθείας στην κάρτα μέσω της οποίας έγινε η συναλλαγή, έως τη Δευτέρα 8 Ιουνίου.



Τα παραπάνω εισιτήρια δεν ισχύουν για τη διοργάνωση του φεστιβάλ.



