Πανελλήνιες 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία-Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

Οι αιτήσεις αφορούν και τις στρατιωτικές σχολές, στις οποίες πρέπει να καταθέσουν απευθείας αίτηση οι υποψήφιοι 

Newsbomb

Πανελλήνιες 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Πότε λήγει η προθεσμία-Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκινούν την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής τους για ένα εισιτήριο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η διαδικασία, που άρχισε την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί στις 22 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει και τις στρατιωτικές σχολές, όπου απαιτείται επιπλέον απευθείας αίτηση από τους ενδιαφερόμενους.

Πόλος έλξης αναμένεται να αποτελέσουν οι στρατιωτικές σχολές, λόγω των μέτρων που ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για την προσέλκυση σπουδαστών, όπως η αύξηση των αποδοχών και η δυνατότητα εισαγωγής από περισσότερα επιστημονικά πεδία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή.

Πέρυσι, πολλά τμήματα στρατιωτικών σχολών κατέγραψαν πτώση στις βάσεις εισαγωγής.

Συγκεκριμένα, έμειναν κενές:
– 16 θέσεις στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ),
– 162 θέσεις στη ΣΜΥ (Όπλα),
– 45 θέσεις στη ΣΜΥΑ (Τεχνολογική Υποστήριξη),
– 57 θέσεις στη ΣΜΥΝ,
– 39 θέσεις στους Μάχιμους και 23 στους Μηχανικούς της ΣΝΔ,
– 131 θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων (Όπλα).

Όσοι ενδιαφέρονται φέτος για στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές, σχολές Πυροσβεστικής, Λιμενικού ή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστή αίτηση στα αρμόδια σώματα, εντός προθεσμιών που θα οριστούν στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις προγραμματίζονται για Μάρτιο – Απρίλιο 2026.

Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών (μαθητές ή απόφοιτοι) μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση–δήλωση μέσω διαδικτύου ή από το λύκειό τους και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας αναρτώνται τα υποδείγματα των αιτήσεων και οι εγκύκλιοι με όλες τις λεπτομέρειες για κάθε κατηγορία υποψηφίου, ενώ έχουν ήδη σταλεί στα σχολεία τα απαραίτητα έγγραφα.

Βάσεις: Αυξήθηκαν κατά 37 οι εισακτέοι στην Ευελπίδων

Βάσεις: Αυξήθηκαν κατά 37 οι εισακτέοι στην Ευελπίδων
Αρχείου - Eurokinissi

Αύξηση κατά 37 θέσεις κατέγραψε το 2025 ο αριθμός των εισακτέων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων για το 2025, αφήνοντας περιθώρια για συγκρατημένη αισιοδοξία.

Η ποσοστιαία αύξηση αγγίζει σχεδόν το 50% σε σχέση με πέρυσι, μια μεταβολή που, αν και περιορισμένη σε απόλυτους αριθμούς, έχει ουσιαστική σημασία, καθώς καταγράφει ανάσχεση της πτώσης των εισακτέων στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατά τα προηγούμενα έτη.

Το σύνολο των επιτυχόντων που θα φοιτήσουν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά στην Ευελπίδων φτάνει τους 114 έναντι 77 το 2024.

Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και όσοι φοιτητές από τις ΣΜΥ έχουν δώσει εισαγωγικές εξετάσεις για την Ευελπίδων, αλλά και οι υποψήφιοι που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό και θα δώσουν εξετάσεις τον Σεπτέμβριο.

Την ενθαρρυντική αυτή εικόνα, ωστόσο, αδικεί, σε επίπεδο εντυπώσεων, το πλασματικό έλλειμμα 131 θέσεων που εμφανίζεται φέτος. Το κενό αυτό προκύπτει από τη μεταφορά θέσεων που είχαν δεσμευτεί από την περσινή χρονιά και προσμετρήθηκαν φέτος.

Ένα ακόμα σημαντικό περιοριστικό ζήτημα που επηρεάζει τη Σχολή είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, που λειτούργησε ως φραγμός για αρκετούς υποψήφιους στις στρατιωτικές σχολές.

Παρ’ όλα αυτά, η ανάσχεση και μάλιστα η αυξητική πορεία στις θέσεις της Ευελπίδων δείχνει ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει.

Το στοίχημα τώρα είναι να αποκτήσει αυτή η τάση συνέχεια και η Πολιτεία να συνεχίσει τα μέτρα μακροπρόθεσμης ενίσχυσης που θα καθιστούν την καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις ελκυστική για τους νέους.

Τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τετραπλασιάζοντας τις αποδοχές όσων φοιτούν στην Ευελπίδων, ως πρώτη αντίδραση για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα παραγωγής νέων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να έχουν συνέχεια. Το πρόβλημα είναι δομικό και σύνθετο και απαιτεί συνολική αντιμετώπιση από την πολιτεία.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στρατιωτικών αναλυτών, του χρόνου αναμένεται να καταγραφεί μεγάλη άνοδος του ενδιαφέροντος για τις στρατιωτικές σχολές. Ενδεικτικό, όπως εξηγούν, ήταν η μεγάλη συμμετοχή, αλλά και το ενδιαφέρον στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα “Summer Campus 2025” από μαθητές Λυκείου, οι οποίοι συμμετέχουν εθελοντικά για να γνωρίσουν από κοντά την καθημερινή εκπαίδευση των Ευέλπιδων, στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Αν οι θετικές παρεμβάσεις συνεχιστούν, τότε η φετινή χρονιά μπορεί να αποδειχθεί το σημείο αφετηρίας για αυξημένη ζήτηση στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:52ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος, Sir Tom Stoppard σε ηλικία 88 ετών

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Καταστροφές σε Παναγία και Ποταμιά από τα νερά των χειμάρρων – Πλημμύρισε και εκκλησία

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου τον οδηγεί εκ του ασφαλούς

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεπόλια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια – Μία σύλληψη

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Μπαρντελά: Δέχθηκε επίθεση ενώ υπέγραφε βιβλία - 70χρονος του πέταξε αβγό στο κεφάλι

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στη Μαύρη Θάλασσα: Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια τυλίγονται στις φλόγες

18:47ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Ανδρέας: Η Πάτρα τιμά με λαμπρότητα τον πολιούχο και προστάτη της - Παρουσία Τασούλα ο εορτασμός

18:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

18:44ΕΛΛΑΔΑ

«Μας έμεινες αξέχαστος»: Το σπαρακτικό «αντίο» των ΕΠΟΠ στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

18:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Αλαφούζο η τελευταία προπόνηση πριν το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ

18:18LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Αλμπέρτο Μποτία - Η γνωριμία, ο έρωτας και η κοινή ζωή

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στο Παρίσι τη Δευτέρα για συνάντηση με τον Μακρόν

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Σύλληψη 36χρονου για την έκρηξη σε κατάστημα – Μέσα από τις φυλακές δόθηκε η εντολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεπόλια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια – Μία σύλληψη

18:44ΕΛΛΑΔΑ

«Μας έμεινες αξέχαστος»: Το σπαρακτικό «αντίο» των ΕΠΟΠ στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Μπαρντελά: Δέχθηκε επίθεση ενώ υπέγραφε βιβλία - 70χρονος του πέταξε αβγό στο κεφάλι

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του, Απόστολος υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

18:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ