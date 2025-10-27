Πανελλαδικές εξετάσεις: Δεν θα καταργηθούν άμεσα, δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σε συνέντευξή της αναφέρθηκε στις απαιτούμενες παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό τομέα για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών

Στο πλαίσιο των άμεσων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της εκπαίδευσης αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε τη σημασία της δημογραφικής μεταβολής και των εξελίξεων στα εκπαιδευτικά μοντέλα, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 3.500 κενές θέσεις εκπαιδευτικών, ενώ η τρίτη φάση αναπληρωτών θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.​

Παράλληλα, τόνισε την αλματώδη αύξηση στην παράλληλη στήριξη. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Φέτος ξέρετε ότι εγκρίναμε, όπως και οι προκάτοχοί μου, όλα τα ολιγομελή τμήματα. Τι σημαίνει αυτό; Μικρά τμήματα παντού στην Ελλάδα».

Επιπλέον, η υπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί το στεγαστικό ζήτημα για όσους διορίζονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους, σημειώνοντας τη συνεργασία με Δήμους και τη χορήγηση επιδόματος και δωματίων για αναπληρωτές.

Για τις εξετάσεις PISA, ανέφερε πως: «Για αρχή είχαμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια για να αυξήσουμε και το ποσοστό των παιδιών που συμμετέχουν στις εξετάσεις PISA. Να δώσουμε και κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να μάθουν σε ένα νέο τρόπο του να διδάσκουν.
Άρα έγινε και επιμόρφωση εκπαιδευτικών, αλλά και μεγαλύτερο δείγμα.
Και του χρόνου τον Σεπτέμβριο θα ξέρουμε και τις επιδόσεις μας στον πρόσφατο διαγωνισμό που έγινε. Οφείλω να πω ότι προσετέθη και εξοπλισμός σε αυτά τα σχολεία».

Πανελλαδικές: Σώμα αξιολογητών και εμπλουτισμένη τράπεζα θεμάτων

Συνεχίζουμε τις Πανελλαδικές εξετάσεις, δεν θα υπάρξει αλλαγή εν κινήσει, ανέφερε η υπουργός. Θα έχουμε ένα σώμα αξιολογητών, μία εμπλουτισμένη τράπεζα θεμάτων, συμπλήρωσε η κ. Ζαχαράκη.

Ως προς την απαγόρευση της χρήσης κινητών μέσα στα σχολεία, δήλωσε ότι συνεχίζεται η απαγόρευσή τους και έχει δουλέψει θετικά.

Στάθηκε στη νεανική παραβατικότητα και για την αντιμετώπιση του προβλήματος μπήκαν οι πρώτοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί σε σχολεία, ενώ θα ξεκινήσουν και επιμορφώσεις γονέων.

Αναφερόμενη στα περιστατικά που έχουν καταγραφεί για την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους, θα ξεκινήσουν δράσεις μέσα στα σχολεία για ενημέρωση των μαθητών, παράλληλα με την εφαρμογή του νόμου έξω από τα σχολεία, ως προς την απαγόρευση για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους.

«Οι ποινές που προβλέπει ο νέος νόμος για τους φοιτητές είναι διαβαθμισμένες», είπε η κ. Ζαχαράκη.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια δήλωσε ότι η απόφαση του ΣτΕ έδωσε το πράσινο φως, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση ανάλογων προγραμμάτων που γίνεται από εθνική αρχή.

Παράλληλα ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα για τη στέγαση των φοιτητών, ειδικά στα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Από τον Δεκέμβριο θα επιβεβαιωθούν οι πρώτες διαγραφές των «αιωνίων» φοιτητών.

