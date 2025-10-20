Υπουργείο Παιδείας: Η δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στη νέα εποχή - Ημερίδα για μεταρρυθμίσεις

Ακαδημίες επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεση με την αγορά εργασίας στο επίκεντρο

Newsbomb

Υπουργείο Παιδείας: Η δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στη νέα εποχή - Ημερίδα για μεταρρυθμίσεις

Το κτήριο του Υπουργείου παιδείας στο Μαρούσι

Αρχείου - Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας του υπουργείου Παιδείας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα.

«Χτίζουμε ένα δημόσιο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που δεν εγκλωβίζει, αλλά προσφέρει ίσες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και προοπτική για το μέλλον, ανοίγοντας κι άλλα μονοπάτια μάθησης και προόδου για όλους», ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός αναφέρθηκε στον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, κάνοντας λόγο για «ένα νέο μοντέλο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που συνδέει ουσιαστικά την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας» και συμπλήρωσε ότι συνέχεια έχουν τα νέα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, με «ισχυρό δίκτυο διασύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, με αξιολόγηση, σύγχρονο εξοπλισμό και πολιτικές διά βίου μάθησης που επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να εξελίσσεται σε κάθε στάδιο της ζωής του».

Η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι από το 2019 υλοποιείται ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης» και επεσήμανε: «Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι πλέον δεύτερη επιλογή. Είναι η πρώτη ευκαιρία για δημιουργικότητα και αξιοπρεπή εργασία. Η γέφυρα που ενώνει τη γνώση με την πράξη και την εκπαίδευση με την ανάπτυξη. Η Ελλάδα που οραματιζόμαστε, δεν είναι μια χώρα που οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό για να προκόψουν, αλλά μια χώρα που φυλάσσει ως πολύτιμο «θησαυρό» τα παιδιά της, στηρίζοντας και επενδύοντας στο ταλέντο τους».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης, αναφέρθηκε στη συμβολή των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης, τονίζοντας:

«Το όραμά μας είναι η ΕΕΚ να αποτελέσει έναν πυλώνα συνειδητής εναλλακτικής επιλογής εκπαίδευσης-κατάρτισης για τους νέους και τις νέες της Πατρίδας μας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ενσωμάτωσης και της ανθεκτικότητας. Οι Ακαδημίες μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο στη φαρέτρα μας για τη συνολικότερη αναβάθμιση της ΕΕΚ, μπορούν να αποτελέσουν τον οδηγό για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και τελικά να ανοίξουν το δρόμο για μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας, ενισχύοντας την ελκυστικότητά της και καθιστώντας την μια συνειδητή και ουσιαστική επιλογή αξίας για τους νέους και τις νέες της χώρας».

Η ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Η Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη Νέα Εποχή», στο πλαίσιο της δράσης «Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», πραγματοποιήθηκε με στόχο να παρουσιαστούν οι μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις και οι δράσεις που υλοποιούνται για την ενίσχυση της Δημόσιας ΕΕΚ, να αναδειχθεί η στρατηγική της σύνδεση με την αγορά εργασίας και να προβληθεί το όραμα του Υπουργείου για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ελκυστικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Σε αυτήν συμμετείχαν, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας, κοινωνικοί εταίροι, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, αλλά και σπουδαστές.

Η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Όλγα Καφετζοπούλου στην ομιλία της, αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί από το 2020 έως σήμερα, στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, καθώς και στις αξίες, τις αρχές και τους στόχους της νέας στρατηγικής για την ΕΕΚ & ΔΒΜ. Τόνισε, δε, ότι το σύστημα ΕΕΚ & ΔΒΜ θα πρέπει να είναι ανοικτό, ποιοτικό και σύγχρονο, να προσφέρει ίσες ευκαιρίες, να καλλιεργεί δεξιότητες ζωής και προσόντα εργασίας και να ενισχύει τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Επιπλέον, ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘΑ, Παύλος Πασχάλης ανέλυσε τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, παρουσιάζοντας την πρόοδο των έργων που αφορούν την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού, την ενίσχυση της μαθητείας και την προώθηση των πράσινων και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι δύο θεματικές ενότητες της ημερίδας.

Η πρώτη, με τίτλο «Η ΕΕΚ σήμερα: Επιλογή αξίας - Ταυτότητα, δεξιότητες και προοπτική», επικεντρώθηκε στη συμβολή της ΕΕΚ στην απασχολησιμότητα των νέων και στη σύνδεσή της με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Οι ομιλητές παρουσίασαν την επιστημονική μεθοδολογία ανάπτυξης των Οδηγών Κατάρτισης από τους κοινωνικούς εταίρους, συμπληρωματικές καλές πρακτικές.

Η δεύτερη ενότητα, «Πράσινες και Ψηφιακές Δεξιότητες - Η νέα κατεύθυνση της ΕΕΚ», επικεντρώθηκε στην προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης στις προκλήσεις της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Παρουσιάστηκαν νέες ειδικότητες και προγράμματα κατάρτισης στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), καθώς και οι εμπειρίες Ελλήνων καταρτιζομένων και εμπειρογνωμόνων που συμμετείχαν στο EuroSkills Herning 2025, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική ΕΕΚ αποκτά πλέον διεθνή παρουσία και κύρος.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης, οι ομιλητές υπογράμμισαν ότι η Δημόσια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση δεν είναι πια μια εναλλακτική επιλογή, αλλά ένας δρόμος εξέλιξης, προόδου και κοινωνικής συμμετοχής. Η επένδυση στις δεξιότητες και στις νέες μορφές μάθησης αποτελεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας και στο μέλλον της εργασίας.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και δικτύωση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, φορείς και σπουδαστές, επιβεβαιώνοντας τη βούληση για συνέργειες και κοινή προσπάθεια στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης, ανοιχτής και ποιοτικής Δημόσιας ΕΕΚ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Η μελανή σελίδα του Λούβρου: Όταν έκλεψαν τη Μόνα Λίζα και δεν το κατάλαβε κανείς για 24 ώρες

20:24ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Η δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στη νέα εποχή - Ημερίδα για τις μεταρρυθμίσεις

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

19:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μεντιλίμπαρ: «Να τα κάνουμε όλα σωστά και η Μπαρτσελόνα να είναι σε κακή μέρα»

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Η ώρα της φυλακής - Πώς είναι το κελί των 9 τ.μ. στη VIP πτέρυγα της La Santé

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν νομίζω ότι η Ουκρανία θα κερδίσει τον πόλεμο - Η Χαμάς θα εξοντωθεί αν παραβιάσει την συμφωνία»

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Η επόμενη ημέρα για τον «Δούκα του Γιορκ»: Ποιος θα λάβει τον τίτλο μετά την παραίτηση του πρίγκιπα Άντριου

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για διαφθορά, μεταναστευτικό και ακρίβεια

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η ΑΕΚ δέχθηκε 7 γκολ στα τελευταία 3 παιχνίδια: Είχε 6 τέρματα παθητικό στα πρώτα 13 ματς της σεζόν

19:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα «βόμβα» στο μπάσκετ: Ο Λεμπρόν Τζέιμς προωθεί τη δημιουργία παγκόσμιας λίγκας στα πρότυπα της Formula 1

19:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος γύρος ελέγχων για τα ανασφάλιστα οχήματα - Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ

19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

19:20LIFESTYLE

Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

19:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Δυνατά με ψυχή» - Πού θεωρεί πως θα κριθεί ο τελικός

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Παρέμβαση Μητσοτάκη την Τρίτη

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Χειροπέδες σε τρία άτομα για εργαστήριο κάνναβης σε σπίτι

19:00TRAVEL

Μίσιγκαν: Η «πρωτεύουσα της αυτοκινητοβιομηχανίας» κρύβει ένα νησί «παγωμένο στον χρόνο» όπου τα οχήματα δεν έχουν θέση

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας και οι δύο κόρες του σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη το αεροσκάφος τους στη Μοντάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:20ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Έξι νομοί της Ελλάδας σε σταθερό μαρασμό επί 45 χρόνια

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι ισχύει για καφέ, νερό και χοντρό μπουφάν στο αυτοκίνητο για τους οδηγούς - Το Υπουργείο Μεταφορών εξηγεί

19:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για διαφθορά, μεταναστευτικό και ακρίβεια

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Παρέμβαση Μητσοτάκη την Τρίτη

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Υπάρχει Θεός; 62 Νομπελίστες λένε «ναι» - Το μπεστ-σέλερ που απαντάει στο θεμελιώδες ερώτημα και «σπάει ταμεία»

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Η ώρα της φυλακής - Πώς είναι το κελί των 9 τ.μ. στη VIP πτέρυγα της La Santé

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι την 28η Οκτωβρίου

15:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «λευκή εισβολή» στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα ευρωπαϊκά προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα

19:20LIFESTYLE

Από την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στο OPEN

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Βρέφος 10 μηνών τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από την κούνια - Νοσηλεύεται στην εντατική

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό – Δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης

10:51LIFESTYLE

Σοφία Πολυζωγοπούλου: Απαντά με αγωγή κατά του Απόστολου Λύτρα - Γιατί διεκδικεί 600.000 ευρώ

14:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε ξεκινάει το τρίτο κύμα κακοκαιρίας - Έρχεται θεαματική άνοδος της θερμοκρασίας

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Ταυτοποιήθηκε ο «αστυνομικός με το ψυγείο» - Κλήθηκε να καταθέσει

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ