«Palmer»: Η νέα παραγωγή Πάρι Κασιδόκωστα - Λάτση και Τέρυ Ντούγκας με τον Justin Timberlake

Το Hercules Film Fund ένα fund ειδικού σκοπού που διευθύνεται από τον Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση και η Rhea Films η εταιρεία παραγωγής των ταινιών που χρηματοδοτεί το Fund και διοικείται από τον Terry Dougas και Jean-Luc De Fanti, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους στην παραγωγή της ταινίας “Palmer” που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020.

Πρωταγωνιστής είναι ο παγκόσμιας φήμης τραγουδιστής και υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός Justin Timberlake ("Social Network", "Wonder Wheel", "Inside Llewyn Davis" και "Trouble with the Curve"). Δίπλα του πρωταγωνιστεί η June Squibb, υποψήφια το 2014 για Όσκαρ και για Χρυσή Σφαίρα στον ρόλο της στο Nebraska.

Σκηνοθέτης της ταινίας είναι ο Fisher Stevens, γνωστός από τo "The Cove", για το οποίο, μαζί με τον Louie Psihoyos, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Ο Justin Timberlake.

Στην παραγωγή, εκτός από το Hercules Film Fund, συμμετέχει και η SK Global Entertainment ("Crazy Rich Asians", "Moneyball", "Hell or High Water") και ο φημισμένος παραγωγός του "Green Book", Charles B. Wessler.

Η υπόθεση αφορά σε έναν πρώην αθλητή-φαινόμενο του κολεγιακού American Football, ο οποίος μετά από κάποιο διάστημα στη φυλακή επιστρέφει στη γενέτειρά του για να ξεκινήσει ξανά τη ζωή του. Εκεί θα βρεθεί μπροστά σε αντιπαραθέσεις που έχουν ρίζες στο παρελθόν του και σε προκλήσεις καθώς καλείται ξαφνικά να γίνει υπεύθυνος για ένα αγόρι το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από τη μητέρα του.

Μέχρι σήμερα, το HFF έχει χρηματοδοτήσει και συγχρηματοδοτήσει ταινίες όπως το "GOOD TIME" (σε σκηνοθεσία των αδελφών Safdie, με πρωταγωνιστή τον Robert Pattinson, επίσημη επιλογή για το Φεστιβάλ Καννών 2017), το "AMERICAN MADE" (πρωταγωνιστής ο Tom Cruise και σκηνοθεσία του Doug Liman), το "Unicorn Store" (με πρωταγωνίστρια την βραβευμένη με Oscar Brie Larson), "Port Authority" (συμμετοχή στο φεστιβάλ των Καννών 2019) και το "SIMPLE FAVOR" (πρωταγωνίστριες οι Blake Lively και Anna Kendrick, σε σκηνοθεσία Paul Feig και παγκόσμια διανομή από Lionsgate).