Πέθανε η ηθοποιός Σουζάν Ντάγκλας

Η Σουζάν Ντάγκλας άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 64 ετών. Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσαν άτομα από το φιλικό και συγγενικό περιβάλλον της ηθοποιού, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινωθεί τα αίτια.

Η Ντάγκλας έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον ρόλο της στο επιτυχημένο sitcom The Parent Hood (1995-1999).

Επίσης είχε εμφανιστεί στον κινηματογράφο σε ταινίες όπως οι: Tap, Jason’s Lyric και Stella Got Her Groove Back.

Πρόσφατα είχε υποδυθεί την Grace Cuffee στη μίνι σειρά του Netflix, When They See Us (Όταν Μας Βλέπουν).

Η Σουζάν Ντάγκλας ήταν παντρεμένη με τον νευρο-ακτινολόγο Roy Jonathan Cobb και έχουν αποκτήσει μαζί μια κόρη, την Τζόρνταν.



