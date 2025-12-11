Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα για το Europa League

Την ευκαιρία να μπει στην πρώτη οκτάδα του Europa League έχει απόψε (22:00, Cosmote Sport 5 HD) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Βικτόρια Πλζεν για την 6η στροφή της League Phase.

Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν το τρίτο διαδοχικό «τρίποντο» στη διοργάνωση, απέναντι στους Τσέχους που έχουν επίσης 9 βαθμούς, αλλά καλύτερο συντελεστή τερμάτων.

Ο Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, καθώς δεν έχει ούτε λίγο ούτε πολύ 8 παίκτες στη διάθεσή του, αλλά κυρίως θέλει από τους «πράσινους» να ξεπεράσουν τις εγχώριες γκέλες με Λάρισα και ΑΕΚ και να αφοσιωθούν στην ευρωπαϊκή προοπτική της ομάδας.

Οι Τσέχοι από την πλευρά τους προέρχονται από δύο ισοπαλίες στη διοργάνωση και θέλουν την εκτός έδρας νίκη για να μπουν στην πρώτη οκτάδα.

Η μάχη του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν έχει και μια… εθνική διάσταση, καθώς η Τσεχία είναι η βασική αντίπαλος της χώρας μας για τη 10η θέση στο ranking της UEFA και ενδεχόμενη επιτυχία των «πρασίνων» θα έχει πολλαπλά οφέλη.

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν θα ξεκινήσει στις 22.00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Cosmote Sport 5 HD και τον ΑΝΤ1.

