Metallica: Το «Nothing Else Matters» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube!

To Nothing Else Matters των Metallica ανέβηκε στο YouTube τον Οκτώβριο του 2009

Το Nothing Else Matters είναι το πρώτο τραγούδι των Metallica που σημειώνει το εν λόγω ρεκόρ στο YouTube

Φέτος οι Metallica γιορτάζουν τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού Black Album. Ωστόσο, το θρυλικό συγκρότημα έχει ακόμα ένα λόγο να γιορτάζει και αυτός είναι ότι το βίντεο του Nothing Else Matters ξεπέρασε το ρεκόρ του ενός δισεκατομμυρίων views στο YouTube!

Το κλιπ του τραγουδιού ανέβηκε στο YouTube τον Οκτώβριο του 2009 και είναι το πρώτο κομμάτι της μπάντας που καταφέρνει να ξεπεράσει το δυσθεώρητο αυτό νούμερο. Ωστόσο, ανάλογη πορεία ενδέχεται να ακολουθήσει ακόμα ένα αξεπέραστο του γκρουπ. Ο λόγος για το Ender Sandman το οποίο μέχρι στιγμής μετράει 483 εκατομμύρια προβολές και συνεχίζει.

Αυτό που αξίζει επίσης να αναφέρουμε είναι ότι τους τελευταίους 13 μήνες, αρκετά ακόμα ροκ τραγούδια έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο views στο YouTube. Ορισμένα από αυτά είναι το In the End των Linkin Park, το Chop Suey των System of Down, το It’s My Life των Bon Jovi, το Bohemian Rhapsody των Queen, το Smells Like Teen Spirit των Nirvana και φυσικά τα November Rain και Sweet Child O’ Mine των Guns N’ Roses.

Θυμίζουμε ότι οι Metallica ηχογράφησαν ξανά το Nothing Else Matters για την ταινία Jungle Cruise που κυκλοφόρησε στα ελληνικά σινεμά την Πέμπτη 29 Ιουλίου.



Ακόμα, με αφορμή τα 30 χρόνια κυκλοφορίας του Black Album, το συγκρότημα πρόκειται να κυκλοφορήσει μια επετειακή έκδοση του δίσκου στις 10 Σεπτεμβρίου.



