Νέες ταινίες: Ο «Άνθρωπος του Θεού» τα βάζει με τον «Candyman» στις σκοτεινές αίθουσες

Όλες οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα ελληνικά σινεμά από σήμερα Πέμπτη 26 Αυγούστου.

Η τελευταία κινηματογραφική εβδομάδα του φετινού καλοκαιριού φέρνει δυνατά χαρτιά στα ελληνικά σινεμά. Ο Candyman έρχεται να μας τρομάξει, όμως ο Άνθρωπος του Θεού υπόσχεται να ξορκίσει το κακό. Μέσα σε όλα αυτά, ο Χιου Τζάκμαν ξεκινάει ένα Ταξίδι Μέσα από τη Μνήμη για να βρει τη χαμένη του αγάπη.



Όσο για τους σινεφίλ, θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τις επανεκδόσεις των ταινιών Mash του Ρόμπερτ Όλντμαν, Ο Άνθρωπος Ελέφαντας του Ντέιβιντ Λιντς και Τρία Χρώματα: Η Λευκή Ταινία, το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Κριστόφ Κισλόφσκι .



O Άνθρωπος του Θεού (Man of God)

Ο Άνθρωπος του Θεού, Άρης Σερβετάλης, κλέβει την παράσταση με την ερμηνεία του στον ρόλο του Αγίου Νεκταρίου. Η σκηνοθέτις Γελένα Πόποβιτς στη νέα της ταινία συγκεντρώνει πλήθος γνωστών ηθοποιών, μεταξύ των οποίων και ο Χολιγουντιανός σταρ, Μίκι Ρουρκ.



Η δημοτικότητα του Νεκτάριου Κεφάλα, Μητροπολίτη Πενταπόλεως, προκαλεί τη ζήλια των κληρικών στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόμενος Πατριάρχης Αιγύπτου, ο κλήρος τον δυσφημίζει με αποτέλεσμα να του στερήσουν την ιερατική του ιδιότητα και να τον εξορίσουν από την Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, χάρη στην εξελιγμένη παιδαγωγική του τακτική γίνεται ξακουστός και κοσμαγάπητος και την ίδια εποχή επιδίδεται σε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Όμως ο φόρτος εργασίας τον καταπονεί και αποφασίζει να αποσυρθεί στην Αίγινα. Ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι με τα ίδια του τα χέρια και χάρη στη φήμη του το μοναστήρι μεγαλώνει. Η Mονή όμως δεν αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για ανηθικότητα. Στο Αρεταίειο νοσοκομείο λίγο πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύμα.



Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Μίκι Ρουρκ, Αλεξάντερ Πετρόφ, Χρήστος Λούλης, Καριοφυλλιά Καραμπέτη, Νικήτας Τσακίρογλου, Γιάννης Στάνκογλου, Τάνια Τρύπη, Μαρθίλια Σβάρνα, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Γιάννης Αναστασάκης, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Βασίλη Κουκαλάνι, Αλέξανδρος Μυλωνάς, Μιχάλης Μητρούσης, Κίττυ Παιταζόγλου, Μιχάλης Οικονόμου, Τόνια Σωτηροπούλου, Κορίνα Άννα Γουγούλη, Μάνος Γαβράς, Σαράντος Γεωγλερής, Παναγιώτης Μαρίνος.



Candyman

Αυτό το καλοκαίρι, ο βραβευμένος με Όσκαρ Τζόρνταν Πιλ εξαπολύει την φρέσκια του διασκευή στον τρομακτικό αστικό μύθο που όλοι έχουμε ακούσει σε νυχτερινές διηγήσεις που κόβουν το αίμα. Τον μύθο του «Candyman». Η ανερχόμενη Νία ΝταΚόστα (Little Woods) σκηνοθετεί αυτήν τη σύγχρονη μετενσάρκωση του κλασικού μύθου.



Για πάρα πολλά χρόνια, η περιοχή που βρισκόταν το συγκρότημα Καμπρίνι-Γκριν στο Σικάγο, ζούσε υπό τον τρόμο ενός αστικού μύθου που ταξίδευε από στόμα σε στόμα, σχετικά με έναν υπερφυσικό ψυχοπαθή δολοφόνο που είχε έναν γάντζο στη θέση του χεριού του, ο οποίος εμφανίζονταν σε όσους είχαν το κουράγιο να πουν το όνομά του πέντε φορές συνεχόμενα μπροστά στον καθρέφτη.

Στη σημερινή εποχή, τίποτα δεν θυμίζει εκείνο το Καμπρίνι-Γκριν και εκείνα τα κτίρια έχουν γκρεμιστεί. Στην περιοχή θα μετακομίσει ένα νέο ζευγάρι: ένας εικαστικός καλλιτέχνης και η διευθύντρια μιας γκαλερί. Γύρω από το πολυτελές λοφτ του ζευγαριού, ζουν πλέον ευκατάστατοι millennials. Ενώ η καριέρα του πρωταγωνιστή δεν πηγαίνει καλά, θα συναντήσει τυχαία μια παλιά κάτοικο της περιοχής η οποία τον εκθέτει στον τρομακτικό μύθο του Candyman και σε όλα αυτά που το φάντασμα μπορεί προσφέρει στους τολμηρούς. Η αγωνία του ήρωα να εδραιωθεί στην καλλιτεχνική σκηνή του Σικάγο τον ωθούν σε αυτήν τη μακάβρια συναλλαγή, με ανταλλάγματα που ανοίγουν τις πύλες σε ένα πολύπλοκο παρελθόν που απειλεί την πνευματική του ισορροπία. Ένα νέο κύμα βίας και τρόμου θα εξαπλωθεί και θα τον φέρνει αντιμέτωπο με ένα φρικτό πεπρωμένο.



Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο φιλμ του 1992, σε σενάριο Μπέρναρντ Ρόουζ, που βασίζονταν στο διήγημα του συγγραφέα Κλάιβ Μπάρκερ με τίτλο The Forbidden.



Bacurau

Ένα απομονωμένο χωριό της Βραζιλίας σβήνεται κάποια μέρα μυστηριωδώς από τους ηλεκτρονικούς χάρτες. Έπειτα, παράξενοι επισκέπτες κάνουν την εμφάνισή τους και ένας αδιόρατος κίνδυνος καραδοκεί όχι πολύ μακριά...



Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ζουλιάνο Ντορνέλες, Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου.



Ταξίδι Μέσα από τη Μνήμη (Reminiscence)

Πρωταγωνιστούν οι: Χιου Τζάκμαν, Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Θάντι Νιούτον, Νάταλι Μαρτίνεζ, Άντζελα Σαράφιαν, Κλιφ Κέρτις, κ.ά.



Τίποτα δεν είναι πιο εθιστικό από το παρελθόν. Ένας επιστήμονας επινοεί ένα μέσο που σου επιτρέπει να ξαναζείς το παρελθόν σου και χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να βρει την χαμένη του αγάπη.



Αυτά που Λέμε κι Αυτά που Κάνουμε, Love Affair(s)

Τελικά ο έρωτας είναι σοβαρή υπόθεση; Η υποψήφια για 13 Βραβεία Σεζάρ ταινία του Εμμανουέλ Μουρέ από τις 26 Αυγούστου στους κινηματογράφους.



Όταν ο Φρανσουά επιστρέφει εσπευσμένα στην πόλη, η έγκυος Νταφνέ αναλαμβάνει τον ρόλο της οικοδέσποινας για τον ξάδερφό του, που θα φιλοξενηθεί για λίγες μέρες στο εξοχικό του ζευγαριού. Οι δύο άγνωστοι θα ανοίξουν τις καρδίες τους, ανατρέχοντας σε παλιές ιστορίες ρομαντικής απογοήτευσης. Ζευγάρια χωρίζουν, ενώνονται και περιπλέκονται, σε μια γαλλική δραματική κομεντί που δεν μοιάζει με καμία άλλη.



Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Ημέρες (Around the World in 80 Days)