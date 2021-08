«The Expendables 4»: H Μέγκαν Φοξ στην ομάδα των «Αναλώσιμων»

50 Cent και Μέγκαν Φοξ μπαίνουν στην ομάδα των «Αναλώσιμων» Στέιθαμ και Σταλόνε.

Ήταν αρχές Αυγούστου όταν ο Σιλβέστερ Σταλόνε προανήγγειλε την έναρξη της παραγωγής του The Expendables 4 (Οι Αναλώσιμοι 4) με μία φωτογραφία στο Instagram.

Τώρα η Lionsgate ανακοινώνει και επίσημα την τέταρτη ταινία του επιτυχημένου κινηματογραφικού franchise που έχει συγκεντρώσει τους μεγαλύτερους σταρ της δράσης.

Η νέα ταινία έρχεται επτά ολόκληρα χρόνια μετά το The Expendables 3 και όπως μαθαίνουμε, οι Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζέισον Στέιθαμ, Ντολφ Λούντγκρεν και Ράντι Κουτούρ επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Barney Ross, Lee Christmas, Gunner Jensen και Toll Road αντίστοιχα. Στο μεταξύ, στο καστ προστίθενται οι 50 Cent, Μέγκαν Φοξ και ο σταρ των πολεμικών τεχνών, Τόνι Τζαα. Στη σκηνοθετική καρέκλα θα καθίσει ο Σκοτ Γουό (Need for Speed και Act of Valor), ενώ το σενάριο θα φέρει την υπογραφή του Σπένσερ Κοέν.

Θυμίζουμε ότι το τέταρτο κεφάλαιο του franchise συζητείται εδώ και αρκετά χρόνια. Μάλιστα ο Σταλόνε, μιλάει για την τέταρτη συνέχεια ήδη από το 2018. Από τις προηγούμενες ταινίες των Αναλώσιμων έχουν περάσει αστέρες δράσης όπως οι Μπρους Γουίλις, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Χάρισον Φορντ, Μελ Γκίμπσον, Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, Γουέσλι Σνάιπς, Τσακ Νόρις, κ.ά.

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο χειμώνα. Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, τότε οι παραγωγοί εικάζουν ότι η ταινία θα κυκλοφορήσει στα σινεμά μέσα στο 2022.



Θυμίζουμε ότι η υπεράνθρωπη ομάδα των μισθοφόρων έχει σπάσει τα ταμεία του box office και έχει αγαπηθεί από όλους τους φαν των ταινιών δράσης, καθώς είναι ένας ύμνος στα φιλμ δράσης του '80. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2010, ενώ οι επόμενες δύο ακολούθησαν το 2012 και το 2014, αποφέροντας περισσότερα από 829 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.



