To Netflix μόλις ανακοίνωσε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία του

Το Netflix αγόρασε τα αποκλειστικά δικαιώματα για ολόκληρο το έργο του συγγραφέα της Ματίλντα, Ρόαλντ Νταλ.

To Netflix ανακοίνωσε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχει κάνει στην ιστορία του. Ο «γίγαντας του streaming» απέκτησε τα δικαιώματα για το συγγραφικό έργο του Ρόαλντ Νταλ, συγγραφέα των: Ματίλντα, Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας, The Witches, The BFG, Τζακ και η Γιγάντια Φασολιά, κ.ά.

Ο Νταλ είναι από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους Βρετανούς συγγραφείς παιδικών βιβλίων και παραμυθιών. Κάτι που το Netflix γνωρίζει πολύ καλά, για το λόγο αυτό προχώρησε σε μια κίνηση που δεν συνηθίζει: να αγοράσει τα αποκλειστικά δικαιώματα για το σύνολο του έργου ενός δημιουργού.



Αν και οι οικονομικές λεπτομέρειες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αγορές που έχει κάνει το Netflix στην ιστορία του. Η συμφωνία θα δώσει τη δυνατότητα στην πλατφόρμα να παράγει περιεχόμενο το οποίο θα απευθύνεται τόσο στα παιδιά όσο και στο ενήλικο κοινό. Στα σχέδια του Netflix περιλαμβάνονται ταινίες, σειρές, βιντεοπαιχνίδια, κινούμενα σχέδια, κ.ά, που αναμένεται να προσελκύσουν νέους συνδρομητές κάθε ηλικίας.



Σύμφωνα με το Bloomberg, το Netflix υπέγραψε για πρώτη φορά συμφωνία με την Roald Dahl Story Co. πριν από τρία χρόνια συμφωνία τριών ετών για την δημιουργία περιεχομένου βασισμένου στα έργα του συγγραφέα. Μάλιστα, ήδη μια ταινία Ματίλντα βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής.

Ο Βρετανός συγγραφέας «έφυγε» από τη ζωή το 1990 σε ηλικία 74 ετών. Τα βιβλία του Νταλ έχουν μεταφραστεί σε 63 γλώσσες και έχουν πουλώσει πάνω από 300 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, με ένα βιβλίο να πωλείται καθε 2.6 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, τα βιβλία του έχουν μεταφερθεί με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.





