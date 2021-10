Rebel Moon: Όσα γνωρίζουμε για τη νέα sci-fi ταινία του Ζακ Σνάιντερ στο Netflix

Μετά την επιτυχία του Army of the Dead ο Ζακ Σνάιντερ συνεχίζει τη στενή συνεργασία του με το Netflix

Ο Ζακ Σνάιντερ ήθελε να κάνει το Rebel Moon ταινία του Star Wars saga.

Μετά την επιτυχία του Army of the Dead και των spinoffs που βρίσκονται στα σκαριά, o Ζακ Σνάιντερ συνεχίζει τη συνεργασία του με το Netflix ετοιμάζοντας ήδη το επόμενο πρότζεκτ, μια νέα ταινία επιστημονικής φαντασίας με τίτλο Rebel Moon.

H ταινία είναι φανερά επηρεασμένη από το Star Wars saga της LucasFilm. Στην πραγματικότητα, το φιλμ προοριζόταν για το κινηματογραφικό franchise του Star Wars. Πριν από μια δεκαετία ο Σνάιντερ είχε παρουσιάσει το Rebel Moon στη Lucasfilm. Ωστόσο όταν το 2012 η εταιρεία πέρασε στα χέρια της Disney, η πρόταση του Σνάιντερ απορρίφθηκε.

Εκτός από το Star Wars το πρότζεκτ αντλεί επίσης έμπνευση από τη θρυλική ταινία Οι Επτά Σαμουράι. «Αυτό είμαι εγώ που μεγάλωσα ως θαυμαστής του Ακίρα Κουροσάβα και των ταινιών Star Wars. Είναι η αγάπη μου για το sci-fi και τη μεγάλη περιπέτεια», έχει δηλώσει ο ίδιος. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βάλει σαμουράι να πολεμούν με φωτόσπαθα.

Όσον αφορά την υπόθεση της ταινίας, το Netflix αναφέρει: «Οι κάτοικοι μιας ειρηνικής αποικίας στην άκρη του γαλαξία απειλούνται από τις στρατιές του τυραννικού βασιλιά Μπαλισάριους. Για να αντισταθούν και να τους πολεμήσουν, οι κάτοικοι στέλνουν μια νεαρή γυναίκα με μυστηριώδες παρελθόν να αναζητήσει πολεμιστές από γειτονικούς πλανήτες».



Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολικό να λέγαμε ότι ένα όνειρο ζωής του Σνάιντερ γίνεται επιτέλους πραγματικότητα, ενώ σκοπός του είναι να εξελιχθεί σε ένα νέο κινηματογραφικό σύμπαν. Μάλιστα ο ίδιος, εκτός από τη σκηνοθεσία συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Σέι Χέιτεν (Army of the Dead) και Κερτ Τζόνσταντ (300).



Η ταινία αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το πρώτο τέταρτο του 2022 στην κομητεία Inyo της Καλιφόρνια, όπου έχουν γυριστεί πάνω από 400 χολιγουντιανές ταινίες μεταξύ των οποίων και ταινίες Star Wars.



