10+1 προτάσεις για να περάσεις καλά το Σαββατοκύριακο!

Μουσική, θέατρο, σινεμά, ακόμα και Netflix, όλα θα τα βρεις στην ατζέντα μας για το Σαββατοκύριακο 16-17 Οκτωβρίου.

Ήρθε το Σαββατοκύριακο και εσύ ακόμα αναρωτιέσαι που να πας, τι να ακούσεις ή τι να δεις; Ή μήπως προτιμάς να αράξεις στο σπίτι και να το ρίξεις στο binge-watching. Ρίξε πρώτα μια ματιά στις προτάσεις μας για κάθε ηλικία και γούστο και... καλή διασκέδαση!





Σάββατο 16 Οκτωβρίου

Παύλος Παυλίδης - Μουσική

Με τα νέα του τραγούδια στις αποσκευές του, ο Παύλος Παυλίδης και η μπάντα του έρχονται το Σάββατο 16 Οκτωβρίου στο Roof Stage του Gazarte στο πλαίσιο των φθινοπωρινών εμφανίσεων τους.



Κάποτε στο Βόσπορο - Θέατρο

Η πένα του Άκη Δήμου σκιαγραφεί το μύθο και τη νοσταλγία της Πόλης της καρδιάς μας στο θέατρο Βεάκη. Εξήντα πέντε χρόνια μετά τον σκληρό Σεπτέμβριο του 1955, όταν το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης βρέθηκε στο στόχαστρο των επίσημων τουρκικών αρχών, με συνέπεια την εξόντωσή του, το «Κάποτε στο Βόσπορο» ανατρέχει στην ιστορία των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης και του τραγικού διωγμού τους. Τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία της μουσικοθεατρικής παράστασης υπογράφει η Σοφία Σπυράτου.

Πρωταγωνιστούν οι: Γιώργος Αρμένης, Αντώνης Καφετζόπουλος, Δημήτρης Πιατάς, Θεοφανία Παπαθωμά, Ευαγγελία Μουμούρη, Ελένη Καρακάση, Παρθένα Χοροζίδου, Θανάσης Πατριαρχέας, Ντίνος Σπυρόπουλος, Νεφέλη Κουλούρη, Χλόη Μάντζαρη. Τραγουδάει ο Γιάννης Διονυσίου και χορεύουν οι Αντιγόνη Χρόνη, Νάνσυ Κατσαρού, Αλέξανδρος Κεϊβανάη, Γιούργκεν Κυριάκης.

Κάποτε στο Βόσπορο

Χρήστος Μποκόρος. 1821, η γιορτή - Έκθεση (Προλαβαίνετε)

Η έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει το πρωτότυπο αρθρωτό έργο του Χρήστου Μποκόρου με τον τίτλο 1821, η γιορτή, σε τέσσερις ενότητες. Η Γαλανόλευκη: ο απόηχός της. Η Ιστορία: το φως και το σκοτάδι της. Οι Ήρωες, επιφανείς και αφανείς: ο ίσκιος και το αίμα τους. Η Δόξα μονάχη: ψηλά στην κεφαλή μιας μεγάλης έρημης τράπεζας, Μνήμη δαφνοφόρος, και μπροστά της ένα αρνάκι που μας κοιτάει κατάματα.

Tα έργα έγιναν ειδικά για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση και παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό. Είναι φτιαγμένα πάνω σε υφάσματα και ξύλα.



Υπόγεια Ρεύματα - Μουσική

Tα Υπόγεια Ρεύματα, έπειτα από μήνες αναμονής, επιστρέφουν στο Κύτταρο Live, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου. Με ένα ηλεκτρικό σετ που περιλαμβάνει τα νέα αλλά και τα παλιά αγαπημένα τους τραγούδια, τα Υπόγεια Ρεύματα στήνουν τη δική τους γιορτή που είναι γεμάτη ένταση, ποίηση, ειλικρίνεια και συναισθήματα.



Dune - Σινεμά

Η πολυαναμενόμενη ταινία του Ντενί Βιλνέβ κυκλοφόρησε και στα ελληνικά σινεμά. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: Ο Πολ Ατρείδης (Τιμοτέ Σαλαμέ), ο χαρισματικός διάδοχος του Οίκου των Ατρειδών, καλείται να υπηρετήσει το ασύλληπτο πεπρωμένο του και να ταξιδέψει στον πιο επικίνδυνο πλανήτη του διαστήματος για να διασφαλίσει το μέλλον της οικογένειας και του λαού του. Με τις μεγάλες δυνάμεις να παρασύρονται σε μια ανελέητη σύγκρουση για το «μπαχαρικό των μπαχαρικών» του πλανήτη Αρράκις, της πολυτιμότερης ουσίας στην Αυτοκρατορία, μόνο όσοι δαμάσουν τον φόβο τους θα μπορέσουν να επιβιώσουν.

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

ΜΕΛΙSSES and Friends - Μουσική

Στα δύο τελευταία τους πάρτι (16-17/10) στο θέατρο Άλσος, οι MEΛΙSSES υποδέχονται την Έλενα Παπαρίζου και μαζί το φθινόπωρο με αγαπημένα τραγούδια και την καλύτερη διάθεση.



Προδοσία - Θέατρο

Ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Αθηνά Μαξίμου καλωσορίζουν τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο για να συνεχίσουν το θεατρικό ταξίδι της παράστασης «Προδοσία», του Χάρολντ Πίντερ, που διέκοψε η πανδημία και θα ανέβει πάλι σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη στο Θέατρο Βρετάνια.



Η «Προδοσία» είναι η ιστορία τριών ανθρώπων που προδίδουν και προδίδονται. Προδίδουν τους συντρόφους τους, τον γάμο τους, τη φιλία τους, τον εαυτό τους, τα ιδανικά τους και τα πιστεύω τους.



δες ΑΠΕΝΑΝΤΙ. Έναν οικισμό στην Κέρο 4.500 χρόνια πριν - Έκθεση

Μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η έκθεση «δες ΑΠΕΝΑΝΤΙ. Έναν οικισμό στην Κέρο 4.500 χρόνια πριν», με τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα από την Κέρο και το Δασκαλιό, σημαντικές θέσεις της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου (3.200-2.100 π.Χ ) στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων στο Μεταξουργείο, παρατείνεται έως την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου.

δες ΑΠΕΝΑΝΤΙ. Έναν οικισμό στην Κέρο 4.500 χρόνια πριν. Στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων



Α β γ ώ - Παιδικό Θέατρο

Η επιτυχημένη Βρεφική Παράσταση της Στέλλας Σερέφογλου και του Αντώνη Παπαθεοδούλου που ανεβαίνει για τρίτη χρονιά στην Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 17 Οκτωβρίου. Βρέφη από την ηλικία των 10 μηνών (!) έως και παιδιά 3 ετών, θα βιώσουν μια αξέχαστη πολυαισθητική εμπειρία, μέσα σε ένα θέαμα, όπου ο λόγος φαντάζει περιττός,





Η Τελευταία Μονομαχία (The Last Duel) - Σινεμά

H νέα ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ με πρωταγωνιστές τους: Ματ Ντέιμον, Μπεν Άφλεκ, Τζόντι Κόμερ και Άνταμ Ντράιβερ, κυκλοφορεί στις ελληνικές αίθουσες.



Ο Carrouges είναι ένας αξιοσέβαστος ιππότης, διάσημος για τη γενναιότητά του και τις εξαιρετικές του ικανότητες στο πεδίο της μάχης. Ο Le Gris είναι ένας Νορμανδός ακόλουθος, του οποίου η ευφυΐα και η ευφράδεια τον καθιστούν έναν από τους πλέον αξιοθαύμαστους ευγενής στα δικαστήρια. Όταν η σύζυγος του Carrouges, η Marguerite (Jodie Comer), δέχεται βίαιη επίθεση από τον Le Gris, μια κατηγορία την οποία εκείνος αρνείται, εκείνη δεν δέχεται να παραμείνει σιωπηλή και κατηγορεί ευθέως τον κακοποιητή της, μια πράξη απαράμιλλου θάρρους που θέτει τη ζωή της σε κίνδυνο. Η επακόλουθη μονομαχία μέχρι θανάτου θέτει τη μοίρα και των τριών στα χέρια του Θεού.



Bonus

Όσοι επιλέξετε να μείνετε στο σπίτι και να περάσετε ένα ήσυχο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο μόνοι ή με παρέα, είναι μια καλή ευκαιρία για binge-watching της τρίτης σεζόν του You! Ο νέος κύκλος της επιτυχημένης σειράς είναι διαθέσιμος στο Netflix από τις 15 Οκτωβρίου.





