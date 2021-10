Άνια Τέιλορ-Τζόι: H σταρ του «The Queen's Gambit» αποκαλύπτει το ταλέντο της και στο τραγούδι!

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι πρωταγωνιστεί στο θρίλερ Last Night in Soho υποδυόμενη την τραγουδίστρια

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι διασκευάζει το τραγούδι Downtown για τις ανάγκες της ταινίας Last Night in Soho.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι, η πρωταγωνίστρια της δημοφιλούς σειράς του Netflix The Queen's Gambit ερμηνεύει το κλασικό και πασίγνωστο τραγούδι Downtown και μας αφήνει... άφωνους.



Η Τζόι ερμηνεύει το κομμάτι της Πετούλα Κλαρκ που κυκλοφόρησε το 1964, για τις ανάγκες της καινούριας της ταινίας με τίτλο, Last Night in Soho (Συνέβη Στο Σόχο) και αποκαλύπτει το μοναδικό ταλέντο της και στο τραγούδι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βίντεο του τραγουδιού δημοσιεύτηκε στο YouTube πριν από μερικές ώρες και ήδη μετράει πάνω από 50.000 προβολές και διθυραμβικά σχόλια για τις φωνητικές ικανότητες της 25χρονης. «Υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να κάνει αυτό το κορίτσι;», σχολιάζουν πολλοί χρήστες του διαδικτύου που έχουν μαγευτεί από τη φωνή της.



Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού περιλαμβάνει αρκετές σκηνές από το επερχόμενο θρίλερ του Έντγκαρ Ρ

άιτ που θα κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου.

Λίγα λόγια για το Last Night in Soho

Νεαρή επαρχιώτισσα, που αναζητά στη λονδρέζικη μεγαλούπολη την τύχη της ως σχεδιάστρια μόδας, μπορεί μυστηριωδώς και ταξιδεύει στο παρελθόν των θρυλικών swinging 60s, κατασκοπεύοντας τις ξέφρενες μέρες και νύχτες μιας επίδοξης τραγουδίστριας (Άνια Τέιλορ-Τζόι). Μέχρι που το μαγευτικό πηγαινέλα της στο χρόνο αρχίζει να βαδίζει σε ιδιαίτερα σκοτεινά και απειλητικά μονοπάτια.



Στην πιο πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου της χρονιάς, ο βιρτουόζος Βρετανός σκηνοθέτης του «Shaun of the Dead» και του «Baby Driver» τοποθετεί ένα φαντασμαγορικό ψυχολογικό θρίλερ ανάμεσα στην «Αποστροφή» του Πολάνσκι, τον «Μαύρο Κύκνο» του Αρονόφσκι και τη «Suspiria» του Αρτζέντο, μετατρέποντας σταδιακά μια πλοκή μυστηρίου σε έναν γκραν γκινιόλ εφιάλτη.

