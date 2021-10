Πέντε spooky ταινίες για τη νύχτα του Halloween

Trick or treat?

Ταινίες που σκορπούν ανατριχίλες για τη spooky νύχτα του Halloween.

Το βράδυ του Halloween, όλα μοιάζουν πιο τρομακτικά. Το Halloween γιορτάζεται εδώ και δεκαετίες στις 31 Οκτωβρίου αποτελώντας σταθερό στοιχείο της αμερικανικής pop κουλτούρας. Μικροί και μεγάλοι ξεχύνονται στους δρόμους μεταμφιεσμένοι σε φαντάσματα, μάγισσες, τέρατα, ζόμπι και ό,τι πιο φοβιστικό και χτυπώντας τις πόρτες των σπιτιών ρωτούν «φάρσα ή κέρασμα» (trick or treat?). Τα τελευταία χρόνια, η γιορτή του Halloween έχει καθιερωθεί και στη χώρα μας με πολλά μαγαζιά αλλά και παρέες να διοργανώνουν το δικό τους θεματικό πάρτι με την ανάλογη ανατριχιαστική ατμόσφαιρα. Από την πλευρά του το Χόλιγουντ, που έχει αγαπήσει και τιμήσει δεόντως το Halloween, έχει δημιουργήσει το genre του τρόμου, ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά είδη με εκατομμύρια φαν παγκοσμίως.



Αν είστε ένας κι εσείς ένας από αυτούς, δείτε τις πέντε ταινίες που σας προτείνουμε για να γιορτάσετε την αποψινή γιορτή του Halloween.

Halloween (Η νύχτα με τις μάσκες)

Το 1978 ο Τζον Κάρπεντερ κυκλοφόρησε την πιο επιδραστική ταινία στο σύμπαν των slasher ταινιών ανοίγοντας τον δρόμο για κλασικές πλέον ταινίες όπως ο «Εφιάλτης στο Δρόμο με τις Λεύκες» και «Παρασκευή και 13».



Όλα ξεκίνησαν στις 31 Οκτωβρίου του 1963, όταν ο εξάχρονος Μάικλ Όντρει Μάιερς φόρεσε μια μάσκα και με ένα κουζινομάχαιρο σκότωσε την αδερφή του, Τζούντιθ, στο σπίτι της οικογένειας, στο Χάντονφιλντ του Ιλινόις. Ο μανιακός Μάιερς κλείστηκε σε ψυχιατρείο από όπου 15 χρόνια μετά, τη νύχτα του Halloween, κατάφερε να αποδράσει και ξεκινήσει και πάλι τους φόνους όπως και ένα ανελέητο κυνήγι εναντίον της Λόρι Στρόουντ (Τζέιμι Λι Κέρτις).



H ταινία του Κάρπεντερ γνώρισε τεράστια επιτυχία, δημιουργώντας ένας franchise 11 φιλμ. Το 2018 κυκλοφόρησε η συνέχεια της αρχικής ταινίες με τους πρωταγωνιστές να επιστρέφουν στους ρόλους του. Πρόσφατα στα ελληνικά σινεμά έκανε πρεμιέρα ακόμα ένα sequel, το Halloween Kills, ενώ για την επόμενη χρονιά έχει προγραμματιστεί το Hallween Ends.

Sinister



Σύμφωνα με επιστημονική έρευνα που διεξήχθη πέρσι και μετράει τους καρδιακούς παλμούς, το πρώτο Sinister του 2012 είναι η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών καθώς κάνει την καρδιά του θεατή να χτυπάει σαν τρελή από τον τρόμο και την αγωνία.



Ένας συγγραφέας που γράφει βιβλία διερεύνησης αληθινών ανθρωποκτονιών μετακομίζει με την οικογένειά του στο σπίτι όπου η προηγούμενη οικογένεια είχε δολοφονηθεί βάρβαρα μυστηριωδώς. Εκεί ανακαλύπτει μερικά ανατριχιαστικά βιντεοσκοπημένα πλάνα από τον φόνο της οικογένειας αλλά και από παλιότερους φόνους οικογενειών που θα τον οδηγήσουν σε μια τρομακτική ανακάλυψη.

It (Το Αυτό)

H ταινία του Άντι Μουσιέτι κυκλοφόρησε το 2017 και βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ από το 1986. Ακολουθεί την ιστορία επτά παιδιών από το Ντέρι, τα οποία τρομοκρατούνται από το ομώνυμο ον, που φέρει συνήθως τη μορφή ενός τρομακτικού κλόουν, και με τη βοήθεια του αντιμετωπίζει ο καθένας ξεχωριστά τους προσωπικούς του δαίμονες.



Το φιλμ πήρες τα εύσημα από τον συγγραφέα και μετρ του τρόμου, εξυμνήθηκε από τους κριτικούς και σάρωσε τα ρεκόρ του παγκόσμιου box office. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι το It κατάφερε να γίνει η πιο επιτυχημένη ταινία τρόμου όλων των εποχών, εκθρονίζοντας τον Εξορκιστή, και η τρίτη πιο κερδοφόρα R-Rated ταινία, μετά το Deadpool και το The Matrix Reloaded. Θυμίζουμε ότι το 2019 κυκλοφόρησε η συνέχεια του φιλμ με τίτλο It: Chapter 2.

Friday the 13th (Παρασκευή και 13)

Εμπρός λοιπόν στο δρόμο που χάραξε ο Τζον Κάρπεντερ, καθώς και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν μασκοφόρο, στην προκειμένη περίπτωση τον Τζέισον, που σκορπάει τον θάνατο και μας έχει στοιχειώσει για χρόνια. Πρόκειται για μια από τις πιο κερδοφόρες ταινίες slasher στην ιστορία του κινηματογράφου. Ήταν επίσης η πρώτη ταινία του είδους της που εξασφάλισε τη διανομή της στις ΗΠΑ από ένα μεγάλο στούντιο, την Paramount Pictures. Η επιτυχία της ταινίας στο box office, οδήγησε σε αρκετές συνέχειες (όχι με την ίδια επιτυχία) και σε μια επανεκκίνηση της σειράς το 2009.



Η ταινία του 1980 ακολουθεί μια ομάδα έξι εφήβων που δολοφονούνται ένας-ένας, ενώ προσπαθούν να ανοίξουν εκ νέου μία εγκαταλειμμένη κατασκήνωση, στην οποία πριν από αρκετά χρόνια είχε συμβεί μία τραγωδία.





The Conjuring (To Κάλεσμα)

Η πρώτη ταινία του 2013 γνώρισε τόσο... τρομακτική επιτυχία που οδήγησε στη δημιουργία του The Conjuring Universe με άλλες δύο συνέχειες της αρχικής ταινίας και αρκετά spinoffs.



Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια υπερφυσική ταινία τρόμου, γεμάτη φρικιαστικές οντότητες, jumpscares και δαιμονικά πνεύματα που θα σε κάνουν να κοιμηθείς με το φως αναμμένο.



Όλες οι ταινίες παρουσιάζουν τις υποτιθέμενες πραγματικές υποθέσεις και αρχεία των Εντ και Λορέιν Γουόρεν, παραφυσικών ερευνητών και συγγραφέων που σχετίζονται με εξέχουσες, αλλά αμφιλεγόμενες περιπτώσεις στοιχειωμένων αντικειμένων, σπιτιών και δαιμονικής κατοχής. Η σειρά ακολουθεί τις προσπάθειές τους να βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονται στην κατοχή τους από δαιμονικά πνεύματα.



Τα spinoffs επικεντρώνονται στην προέλευση ορισμένων από τις οντότητες που αντιμετώπισαν οι Γουόρενς, όπως είναι η περίφημη καλόγρια ή δαίμονας Βάλακ και η κούκλα Annabelle.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.