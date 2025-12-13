Ανατροπή γερανοφόρου στη Νέα Φιλαδέλφεια - Διακοπή κυκλοφορίας
Κλειστή η οδός Πίνδου
Κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, μετά την ανατροπή γερανοφόρου οχήματος στη οδό Πίνδου, στο ρεύμα προς Κόκκινο Μύλο.
Εξαιτίας του ατυχήματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία, από το ύψος της Λάμπρου Κατσώνη έως τη Λαυρίου.
