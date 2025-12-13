Super League 2: Εύκολα η Καλαμάτα το Αιγάλεω, ισοπαλία για Ολυμπιακό Β’

Στο +5 από τον Πανιώνιο με αγώνα περισσότερο, βρίσκεται πλέον η Καλαμάτα. Η πρωτοπόρος του Β’ ομίλου της Super League 2, επικράτησε στο γήπεδο των Ψαχνών του Αιγάλεω με 2-0.

Η ομάδα της Μεσσηνίας πήρε προβάδισμα στο 22ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μορέιρα και αδράνεια στην άμυνα, ο Στρούγγης βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 76’, με τον Μάντζη να σκοράρει με δυνατή κεφαλιά.

Στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, Ολυμπιακός Β’ και Athens Kallithea έμειναν στο 0-0, στο ντεμπούτο του Αλβάρο Ρούμπιο στον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Η Μαρκό επικράτησε 2-0 στην έδρα της Σύρου. Το σκορ άνοιξε με τον Παυλίδη στο 16ο λεπτό και το τελικό διαμορφώθηκε στο 25’, με αυτογκόλ του Προβυδάκη.

Super League 2 – Β’ όμιλος – 14η Αγωνιστική

Ελλάς Σύρου – ΓΣ Μαρκό 0-2

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea FC 0-0

Αιγάλεω ΑΟ – Καλαμάτα ΠΣ 0-2

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

15:00 Ηλιούπολη – Πανιώνιος

15:00 Χανιά – Παναργειακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα 38 -14αγ.

2. Πανιώνιος 33

3. ΓΣ Μαρκό 25 -14αγ.

4. Athens Kallithea FC 21 -14αγ.

5. Ελλάς Σύρου 19 -14αγ.

6. Ολυμπιακός Β’ 15

7. Αιγάλεω 14

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4