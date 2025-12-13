Εθνικό πάρκο Roosevelt: Άνοιξε ξανά η ομορφότερη διαδρομή της Βόρειας Ντακότα έπειτα από 6 χρόνια

Η φιλόδοξη ανακατασκευή απαίτησε μια επένδυση-μαμούθ ύψους $51 εκατομμυρίων

Εθνικό πάρκο Roosevelt: Άνοιξε ξανά η ομορφότερη διαδρομή της Βόρειας Ντακότα έπειτα από 6 χρόνια

Το εθνικό πάρκο Theodore Roosevelt

Μία από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές των μεσοδυτικών ΗΠΑ, ο Scenic Road της Νότιας Μονάδας στο Εθνικό Πάρκο Theodore Roosevelt (TRNP), επιτέλους επαναλειτουργεί έπειτα από ένα εξάχρονο διάστημα αποκλεισμού.

Η φιλόδοξη ανακατασκευή απαίτησε μια επένδυση-μαμούθ ύψους $51 εκατομμυρίων, η οποία χρηματοδοτήθηκε από ταμείο του Πάρκου και το Υπουργείο Μεταφορών. Το επίπεδο των εργασιών ήταν τόσο υψηλό, που Αμερικανός Γερουσιαστής της Βόρειας Ντακότα το χαρακτήρισε ως «αξιοσημείωτο».

Η κατάρρευση μιας εμβληματικής διαδρομής

Κατασκευασμένος από το Civilian Conservation Corps τη δεκαετία του 1930, ο Scenic Road της Νότιας Μονάδας διασχίζει το TRNP και προσφέρει στους επισκέπτες πρόσβαση σε εμβληματικά σημεία όπως τα παρατηρητήρια Scoria Point και Badlands Overlook.

Με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα εντός του Πάρκου, το οποίο αποτελεί το πιο δημοφιλές τουριστικό σημείο της Βόρειας Ντακότα. Ωστόσο, το ασταθές έδαφος της περιοχής άρχισε σταδιακά να υποχωρεί. Λόγω των ζημιών από τις βροχοπτώσεις και των συνεχιζόμενων κατολισθήσεων, η οδός τέθηκε εκτός λειτουργίας το 2019.

Το έργο αφορούσε την αποκατάσταση του τμήματος της κυκλικής διαδρομής από τη διασταύρωση East River Road έως το σημείο στάσης Old East Entrance Station, καλύπτοντας συνολικά περίπου 6 μίλια (περίπου 9,6 χιλιόμετρα).

Θριαμβευτική ανακατασκευή

Για την επαναλειτουργία, τα συνεργεία χρειάστηκε να αναβαθμίσουν τα παλιά συστήματα αποστράγγισης, να ανακατασκευάσουν τη βάση του οδοστρώματος και να πραγματοποιήσουν ασφαλτόστρωση κατά μήκος του διαδρόμου των 6 μιλίων. Πέραν των εργασιών αποκατάστασης, η κατασκευή ενίσχυσε τις δυνατότητες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην Ανατολική πλευρά του πάρκου, βελτιώνοντας την ασφάλεια τόσο των επισκεπτών όσο και του προσωπικού.

«Είναι σχεδόν σαν να χτίζεις μια γέφυρα», δήλωσε ο John Hoeven, Γερουσιαστής των ΗΠΑ για τη Βόρεια Ντακότα, στο North Dakota Monitor. «Χτίζεις πάνω στην πλαγιά ενός λόφου, πολύ απότομα, και είναι πάνω σε ψαμμίτη, οπότε η στατική μελέτη που εφαρμόστηκε είναι πραγματικά αξιοσημείωτη».

Λίγο πριν την εκδήλωση κοπής της κορδέλας για την επαναλειτουργία, υπενθυμίζεται ότι ο Theodore Roosevelt ερωτεύτηκε την περιοχή Badlands σχεδόν δύο δεκαετίες πριν γίνει πρόεδρος, αποδίδοντας στο τραχύ τοπίο την αποκατάσταση της υγείας του και τη δόμηση του ακέραιου χαρακτήρα του.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

