Διδυμίδες: Κορυφώνεται η πιο εντυπωσιακή βροχή διαττόντων αστέρων

Η βροχή διαττόντων Διδυμίδων, ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σταθερά φαινόμενα του αστρονομικού ημερολογίου, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο, προσφέροντας σε όσους κοιτάξουν τον ουρανό ένα θέαμα που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100 «πεφταστέρια» την ώρα. Οι διάττοντες θα είναι ορατοί σε ολόκληρο τον κόσμο, με τις χώρες του βόρειου ημισφαιρίου να έχουν την καλύτερη παρατήρηση.

Το φαινόμενο είναι ορατό με γυμνό μάτι και, υπό ιδανικές συνθήκες, αποτελεί μία από τις πιο δυνατές και φωτεινές βροχές μετεώρων του έτους.

Τι είναι οι Διδυμίδες

Οι «βροχές» μετεώρων εμφανίζονται όταν η Γη περνά μέσα από τα ίχνη κομητών ή, πιο σπάνια, αστεροειδών. Στην περίπτωση των Διδυμίδων, η προέλευση βρίσκεται στον αστεροειδή 3200 Phaethon. Όταν τα σωματίδια σκόνης και αερίων εισέρχονται στην ατμόσφαιρα, καίγονται και δημιουργούν τις χαρακτηριστικές φωτεινές γραμμές.

Τα περισσότερα μετέωρα είναι λευκά, αλλά μπορούν να εμφανιστούν και πράσινα, κόκκινα ή μπλε, ανάλογα με τα μέταλλα που περιέχουν -όπως νάτριο, μαγνήσιο και ασβέστιο- δημιουργώντας χρώματα παρόμοια με πυροτεχνήματα.

Μέχρι πρόσφατα θεωρούταν ότι η σκόνη προέρχεται από τον ίδιο τον αστεροειδή, ωστόσο νέα δεδομένα έδειξαν ότι η ουρά του αποτελείται από λαμπερό αέριο νατρίου, αφήνοντας ακόμη αναπάντητα ερωτήματα για τον ακριβή μηχανισμό δημιουργίας της βροχής.

Ιδανικές συνθήκες φέτος

Το φως της Σελήνης αποτελεί συχνά εμπόδιο για την παρατήρηση των μετεώρων. Φέτος, όμως, η ημισέληνος βρίσκεται στη φθίνουσα φάση της, επιτρέποντας αρκετό σκοτάδι ώστε το φαινόμενο να είναι ορατό σε όλο του το μεγαλείο. Παρά ταύτα, η τελική ορατότητα εξαρτάται από τον καιρό και την απουσία νεφώσεων.

Ένας χώρος χωρίς φωτορύπανση, με καθαρό ορίζοντα και σκοτεινό ουρανό, αυξάνει θεαματικά τις πιθανότητες μιας αξέχαστης παρατήρησης.

Η κορύφωση της βροχής Διδυμίδων αναμένεται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Συμβουλές για παρατήρηση

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν απαιτείται εξοπλισμός—ούτε τηλεσκόπιο, ούτε κιάλια. Μόνο καθαρός ουρανός, υπομονή και σκοτάδι.

Κοιτάξτε λίγο μακριά από τον αστερισμό των Διδύμων για μεγαλύτερο οπτικό πεδίο.

Φροντίστε να ντυθείτε ζεστά, πάρτε μια κουβέρτα ή ανακλινόμενη καρέκλα.

Αφήστε τα μάτια σας να προσαρμοστούν στο σκοτάδι για τουλάχιστον είκοσι λεπτά.

«Δεν υπάρχουν πολλά φυσικά θεάματα που μπορείς να απολαύσεις εντελώς δωρεάν. Κι αυτό είναι ένα από τα πιο μαγικά», σημειώνει ο δρ Ρόμπερτ Μάσεϊ της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας.

