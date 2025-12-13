Τροχαίο δυστύχημα στη Χίο: Νεκρός 59χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 59χρονο δικυκλιστή σημειώθηκε λίγο μετά τις 06:30 το πρωί του Σαββάτου (13/12) στη Λεωφόρο Αιγαίου στο λιμάνι της Χίου.

Σύμφωνα με το politischios.gr, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, χτύπησε 88χρονο πεζό υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και στη συνέχεια, σε μια προσπάθεια αποφυγής ή εξαιτίας της απώλειας ελέγχου, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα. Παράλληλα το Λιμενικό ερευνά τις κάμερες στην περιοχή για επιπλέον στοιχεία.

Δύο οχήματα του ΕΚΑΒ κατέφθασαν στο σημείο, παράλληλα με περιπολικό του Λιμενικού, μεταφέροντας τον αναβάτη της μηχανής και τον ηλικιωμένο στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του 59χρονου.

Ο άνδρας αναβάτης του δικύκλου ταυτοποιήθηκε ως Γ.Σ., εργαζόμενος σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ο οποίος φέρεται να κατευθυνόταν προς νότια την ώρα του συμβάντος.

Ο ηλικιωμένος πεζός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, έχοντας υποστεί θλαστικά τραύματα.

Διαβάστε επίσης