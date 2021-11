Ο Ντουέιν Τζόνσον θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και από εμάς είναι όχι!

O παππούς του Ντουέιν Τζόνσον είχε παίξει τον ρόλο του κακού στο Only Live Twice με τον Σον Κόνερι

Το Red Notice του Netflix στο οποίο υποδύεται έναν πράκτορα, φαίνεται πως άνοιξε την όρεξη του Ντουέιν Τζόνσον.

O Ντουέιν Τζόνσον θέλει να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο Esquire.

Τώρα που ο Ντάνιελ Κρεγκ κρέμασε το σμόκιν του 007, και η θέση του θρυλικού πράκτορα προσωρινά παρέμεινε «ορφανή», δεν προλαβαίνουμε να μετράμε μνηστήρες!

Ο «The Rock» πάντως, θέλει να ακολουθήσει την οικογενειακή παράδοση κατά ένα τρόπο καθώς ο παππούς του, Πίτερ Μάιβια, έπαιξε τον ρόλο του κακού στο You Only Live Twice (Ζεις Μονάχα Δυο Φορές) του 1967 απέναντι στον θρυλικό Σον Κόνερι.

«Ναι ο παππούς μου ήταν ο κακός στο You Only Live Twice με τον Σον Κόνερι. Θα ήθελα να ακολουθήσω τα χνάρια του, να είμαι ο επόμενος Μποντ. Δεν θέλω να παίξω τον κακό. Θέλω να είμαι ο Τζέιμς Μποντ», ξεκαθάρισε ο Τζόνσον.



Πάντως, μόλις χθες έγινε γνωστό, ότι ακόμα ένας μνηστήρας έκατσε στην ουρά για τον πολυπόθητο ρόλο του Βρετανού πράκτορα. Ο λόγος για τον Τομ Χόπερ, ηθοποιό του Game of Thrones και του The Umbrella Academy.

Άλλα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι μεταξύ των φαν του Μποντ, είναι αυτά των: Τομ Χάρντι, Ίντρις Έλμπα, Χένρι Κάβιλ, Κίλιαν Μέρφι και άλλων. Τώρα που γυρίζει λοιπόν, εμείς θα προσθέσουμε ακόμα ένα, αυτό του Χιου Τζάκμαν.





