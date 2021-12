Ο Ίγκι Ποπ ξανά στην Ελλάδα για το Release Athens - Μαζί του ο Λίαμ Γκάλαχερ των Oasis!

Ο θρυλικός Ίγκι Ποπ έρχεται στη σκηνή του Release Athens στις 2 Ιουλίου 2022.

To Release Athens μόλις έσκασε τη βόμβα του! Ο Ίγκι Ποπ επιστρέφει στην Αθήνα και την Πλατεία Νερού το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022!



Ο θρύλος της πανκ έρχεται ξανά στην Ελλάδα για να επαναλάβει τη θριαμβευτική εμφάνιση που έκανε στην ίδια σκηνή το καλοκαίρι του 2019.



Την ίδια ημέρα στο stage του Release θα ανέβει ο Λίαμ Γκάλαχερ, φωνή και ψυχή των Oasis! Ο Λίαμ έρχεται στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που η solo καριέρα του απογειώνεται.

Δεν υπάρχει τίποτα πλέον που να μην έχει ειπωθεί ως ένδειξη θαυμασμού για το φαινόμενο που ονομάζεται Ίγκι Ποπ. Χρειάζεται να τον δεις στο φυσικό του χώρο, τη σκηνή, για να νιώσεις απόλυτο δέος για μία από τις τελευταίες εμβληματικές μορφές του rock'n'roll.



Έδωσε τον ορισμό του τι σημαίνει «ωμή ενέργεια», 50 χρόνια πριν, και έως σήμερα αρνείται να σταματήσει. Ο σαρωτοκός Ίγκι, έρχεται να... ηλεκτροδοτήσει ξανά την Πλατεία Νερού με κλασικά τραγούδια, σαν τα I Wanna Be Your Dog, The Passenger, Lust For Life, Gimme Danger, Down On The Street, Some Weird Sin, No Fun, Nightclubbing, I'm Bored, Cry For Love, κ.ά.



Ο Λίαμ Γκάλαχερ, το «bigmouth» της Britpop, με τη φωνή και το attitude του καθόρισε ολόκληρη την βρετανική σκηνή των τελευταίων δεκαετιών, τόσο με τους Oasis όσο και με την προσωπική του καριέρα.



Αυτήν τη στιγμή, θριαμβεύει πραγματικά. H δημοτικότητά του έχει εκτοξευθεί στα ύψη και οι εμφανίσεις του σε μεγάλα φεστιβάλ (Reading, Leeds, TRNSMT) αποθεώθηκαν από κοινό και κριτικούς, συστήνοντάς τον σε ένα νεανικό κοινό.



Το επερχόμενο νέο άλμπουμ του, C'mon You Know, θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαΐου του 2022 με στόχο ένα ακόμα Νο 1. Λίγο καιρό πριν έρθει στην Ελλάδα και το Release Athens 2022, θα δώσει δύο τεράστια sold out σόου στο Knebworth, εκεί όπου οι Oasis έγραψαν ιστορία το 1996, μπροστά σε 160.000 θεατές που εξάντλησαν τα εισιτήρια για τις συγκεκριμένες εμφανίσεις μέσα σε λίγες ώρες.



Ετοιμαστείτε για ένα setlist γεμάτο μεγαλειώδεις στιγμές, όπως τα Live Forever, Wonderwall, Cigarettes and Αlcohol, Roll With It, Rock'n'Roll Star, Supersonic, μαζί με τις προσωπικές επιτυχίες του.

Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα θα ανακοινωθούν σύντομα.



Η προπώληση για τη συγκεκριμένη ημέρα του Release ξεκινά την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου στις 11:00, προς 45 ευρώ για περιορισμένα early bird εισιτήρια. Η συγκεκριμένη τιμή θα διατηρηθεί μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 9 Δεκεμβρίου. Αμέσως μετά, η προπώληση θα συνεχιστεί προς 50 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, με αρχική τιμή τα 120 ευρώ με προνομιακές παροχές. Διαθέσιμα και δύο διαφορετικά διήμερα εισιτήρια για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, κερδίζοντας ένα σημαντικό ποσό:



1. Iggy Pop, Liam Gallagher & more tba (2/7/22, Πλατεία Νερού) + Nick Cave and the Bad Seeds, Mogwai & more tba (15/6/22, Πλατεία Νερού) προς 90 ευρώ (κέρδος 10 ευρώ)



2. Iggy Pop, Liam Gallagher & more tba (2/7/22, Πλατεία Νερού) + Clutch & more tba (19/7/22, Κλειστό Φαλήρου) προς 70 ευρώ (κέρδος 15 ευρώ)



Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα https://www.releaseathens.gr - www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:



Έρχεται το κορεάτικο La Casa de Papel: Ποιος ηθοποιός του Squid Game θα παίξει τον «Berlin»

Sex and the City: H πρώτη, χορταστική «γεύση» λίγο πριν την τη μεγάλη πρεμιέρα

Συγκλονίζει ο Νίκος Στραβελάκης μέσα από το νοσοκομείο: Έτσι με χτύπησε ο κορονοϊός