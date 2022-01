Περήφανος μπαμπάς ο Τζον Τραβόλτα: Η κόρη του κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι

Η 21χρονη κόρη του Τζον Τραβόλτα κυκλοφόρησε μια τρυφερή μπαλάντα με τίτλο Dizzy.

H κόρη του Τζον Τραβόλτα και της αδικοχαμένης Κέλι Πρέστον, Ella Bleu, μόλις έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική παρουσιάζοντας το πρώτο της single με τίτλο Dizzy.

H 21χρονη τραγουδοποιός που κυκλοφόρησε το Dizzy την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου, μοιράστηκε τα νέα με τους followers της στο Instagram: «Χαρούμενη και ενθουσιασμένη σας ανακοινώνω ότι το πρώτο μου single Dizzy μόλις κυκλοφόρησε. Έχει περάσει αρκετός καιρός αλλά νιώθω στην καρδιά ακόμα εκείνο το 14χρονο κορίτσι και μου αρέσει», ανέφερε.

Τα ευχάριστα νέα μοιράστηκε και ο Τζον Τραβόλτα στα social media γράφοντας: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για την Ella. To τραγούδι της, Dizzy, μόλις κυκλοφόρησε». Ανήρτησε μάλιστα και ένα σύντομο βίντεο που μας δίνει μια μικρή γεύση από το τρυφερό κομμάτι της 21χρονης Ella. Όπως θα δείτε, στο τέλος του βίντεο η νεαρή τραγουδοποιός εμφανίζεται με τον διάσημο μπαμπά της να τραγουδάνε μαζί τους στίχους του κομματιού και να συγκινούν.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι το 1976, όταν ο Τραβόλτα ήταν 22 ετών, περίπου δηλαδή στην ηλικία της κόρης του, κυκλοφόρησε και ο ίδιος το ντεμπούτο του single με τίτλο Let Her In το οποίο μάλιστα μπήκε στο αμερικάνικο Top 10 singles chart. Δύο χρόνια αργότερα μαζί με την Ολίβια Νιούτον-Τζον μας έκανε να χορεύουμε με τις διαχρονικές επιτυχίες του Grease, You’re The One That I Want και Summer Nights.

Ακόμα, μπαμπάς και κόρη το 2009 συνεργάστηκαν στο τραγούδι Every Little Step I Take της κωμωδίας Old Dogs της Disney.





