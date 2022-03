«Ο Νονός»: Δείτε το επικό τρέιλερ για την επετειακή έκδοση της θρυλικής τριλογίας!

Το box set της τριλογίας για τα 50 χρόνια του «Νονού» θα κυκλοφορήσει στις 22 Μαρτίου

Η Paramount Pictures κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την επερχόμενη 4Κ Ultra HD επετειακή έκδοση της εμβληματικής τριλογίας «Ο Νονός» (The Godfather) του Φράνσις Φορντ Κόπολα.

Το τρέιλερ ξεκινά με ένα γραφικό για τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας παρουσιάζοντας παράλληλα μερικές από τις πιο θρυλικές ατάκες του φιλμ όπως εκείνη του Αλ Πατσίνο ως Michael Corleone (Keep your friends close, but your enemies closer) ή του Μάρλον Μπράντο ως Vito Corleone (I’m gonna make him an offer he can’t refuse).

Στη συνέχεια το τρέιλερ δείχνει ένα μοντάζ με σκηνές δράσεις από τις τρεις ταινίες της τριλογίας και οι οποίες άφησαν εποχή, προτού εστιάσει στο κάθε φιλμ ξεχωριστά. Η επετειακή έκδοση περιλαμβάνει επίσης το The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone που αποτελεί το recut της τρίτης και τελευταίας ταινίας του 1990, από τον ίδιο τον Κόπολα.

Η αποκατάσταση των τριών ταινιών χρειάστηκε τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί και έγινε κάτω από τις οδηγίες του σκηνοθέτη.



«Είμαι πολύ περήφανος για τον Νονό, ο οποίος σίγουρα καθόρισε το ένα τρίτο της πορείας μου», αναφέρει ο Κόπολα. «Με αυτό το αφιέρωμα για την 50η επέτειο, είμαι ιδιαίτερα περήφανος για το The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone του Μάριο Πούζο το οποίο περιλαμβάνεται και αποτυπώνει τον Μάριο και το αρχικό του όραμα για την οριστική ολοκλήρωση της επικής τριλογίας μας», δηλώνει μεταξύ άλλων ο σκηνοθέτης.

Για τους φαν της τριλογίας που άλλαξε για πάντα στο κινηματογραφικό γκανγκστερικό genre πρέπει να αναφέρουμε ότι οι τρεις 4Κ ταινίες του Νονού, όπως και το νέο cut του σκηνοθέτη για το τρίτο φιλμ, θα κυκλοφορήσουν σε συλλεκτικό Box Set στις 22 Μαρτίου 2022.



Την αποκατάσταση του Νονού έχουν κάνει η Paramount με την Αmerican Zoetrope, εταιρεία παραγωγής του Κόπολα. Η νέα έκδοση θα περιλαμβάνει επίσης και διάφορα... καλούδια για τους θεατές όπως μια εισαγωγή στον Νονό από τον ίδιο τον σκηνοθέτη, τη διαδικασία αποκατάστασης της ταινίας, ανέκδοτο υλικό από τα γυρίσματα του Νονού το 1971, όπως και φωτογραφικό υλικό από την παραγωγή το οποίο βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας.





Διαβάστε επίσης:



Όλιβερ Στόουν στο πλευρό του Πούτιν και κατά της «υστερίας των δυτικών μέσων ενημέρωσης»

|

The Batman: Ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς έχασε την παγκόσμια πρεμιέρα λόγω κορονοϊού



Πόλεμος στην Ουκρανία - Ντέιβιντ Γκίλμουρ: «Ρώσοι στρατιώτες σταματήστε να σκοτώνετε τα αδέρφια σας»

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr