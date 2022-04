Grammys 2022: Θρίαμβος για Τζον Μπατίστ και Ολίβια Ροντρίγκο

Τζον Μπατίστ, Ολίβια Ροντρίγκο και Silk Sonic, οι μεγάλοι νικητές της 64ης τελετή απονομής των βραβείων Grammy.

Με πλήθος καλλιτεχνών, παρουσιαστή για δεύτερη χρονιά τον Τρέβορ Νόα και μεγάλους νικητές τους Τζον Μπατίστ, Ολίβια Ροντρίγκο και Silk Sonic, ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η λαμπερή 64η τελετή απονομής των βραβείων Grammy, στο MGM Garden Arena του Λας Βέγκας.

Ο Τζον Μπατίστ κέρδισε συνολικά πέντε βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων και του Καλύτερου Άλμπουμ της Χρονιάς για το We Are.

Μεγάλη νικήτρια και η αγαπημένη του νεανικού κοινού, η 19χρονη Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία έφυγε από τη χθεσινή τελετή με τρία Grammy, μεταξύ των οποίων του Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Καλλιτέχνη.

Παράλληλα, ο Silk Sonic κέρδισε το σημαντικό βραβείο του Καλύτερου Τραγουδιού της Χρονιάς για το Leave The Door Open, ενώ οι Foo Fighters απέσπασαν τρία βραβεία Grammy, μεταξύ των οποίων του Καλύτερου Ροκ Άλμπουμ για το Medicine at Midnight. Το συγκρότημα απουσίαζε από την τελετή απονομής λόγω του θανάτου του ντράμερ τους, Τέιλορ Χόκινς.



Εκτός από το διαγωνιστικό μέρος και τους λαμπερούς καλλιτέχνες, ξεχωριστή στιγμή της χθεσινής απονομής των βραβείων Grammy ήταν και η παρέμβαση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος ζήτησε τη στήριξη όλου του κόσμου.



Το βίντεο προβλήθηκε λίγο πριν την εμφάνιση του Τζον Λέτζεντ που ερμήνευσε το τραγούδι του «Free», μαζί με τρεις Ουκρανές, τις μουσικούς Μίκα Νιούτον και Σουζάνα Ίγκλινταν και την ποιήτρια Λιούμπα Γιακίμτσουκ.

Αναλυτικά οι νικητές των Grammy 2022

Άλμπουμ της Χρονιάς



We Are - Jon Batiste

Ηχογράφηση της Χρονιάς



Silk Sonic - Leave the Door Open

Καλύτερη Ερμηνεία Ποπ Ντουέτου/Συγκροτήματος

Doja Cat, SZA - Kiss Me More

Καλύτερο Φωνητικό Ποπ Άλμπουμ



Olivia Rodrigo - Sour

Καλύτερο R&B Άλμπουμ



Jazmine Sullivan - Heaux Tales

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία

Baby Keem, Kendrick Lamar - Family Ties

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης



Olivia Rodrigo

Τραγούδι της Χρονιάς



Silk Sonic – Leave the Door Open

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ



Chris Stapleton - Starting Over

Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία



Olivia Rodrigo – Drivers License

Καλύτερη Ηχογράφηση Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

Rüfüs Du Sol – Alive

Καλύτερο Άλμπουμ Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής

Black Coffee – Subconsciously

Καλύτερη Ερμηνεία Κάντρι Ντουέτου/Συγκροτήματος

Brothers Osborne – Younger Me

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία

Foo Fighters – Making a Fire

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία

Dream Theater – The Alien

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι

Foo Fighters - Waiting on a War

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ

Foo Fighters – Medicine at Midnight

Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής

St. Vincent - Daddy’s Home

Καλύτερη R&B Ερμηνεία

Silk Sonic – Leave the Door Open και Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Καλύτερη Παραδοσιακή R&B Ερμηνεία

HER – Fight for You

Καλύτερο R&B Τραγούδι

Silk Sonic – Leave the Door Open

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ



Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία



Kanye West featuring Jay-Z – Jail

Καλύτερη Μελωδική Ραπ Ερμηνεία

Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby – Hurricane

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι



Chris Stapleton – Cold

Καλύτερη Κάντρι Σόλο Ερμηνεία

Chris Stapleton – You Should Probably Leave



Καλύτερο Λάτιν Άλμπουμ



Alex Cuba – Mendó

Καλύτερο Άλμπουμ Música Urbana

Bad Bunny – El Último Tour del Mundo

Καλύτερο Άλμπουμ Λάτιν Ροκ ή Εναλλακτικής

Juanes – Origen

Καλύτερο Άλμπουμ Τρόπικαλ Λάτιν

Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta – Salswing!

Καλύτερη Ερμηνεία American Roots

Jon Batiste – Cry

Καλύτερο Τραγούδι American Roots

Jon Batiste – Cry

Καλύτερο Americana Άλμπουμ

Los Lobos – Native Sons

Καλύτερο Άλμπουμ Σύγχρονης Μπλουζ

Christone "Kingfish" Ingram – 662

Καλύτερο Άλμπουμ Παραδοσιακής Μπλουζ

Cedric Burnside – I Be Trying

Καλύτερο Bluegrass Άλμπουμ

Béla Fleck – My Bluegrass Heart

Καλύτερο Φολκ Άλμπουμ

Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home

Καλύτερο Ρέγκε Άλμπουμ

Soja – Beauty in the Silence

Καλύτερο Τζαζ Φωνητικό Άλμπουμ

Esperanza Spalding – Songwrights Apothecary Lab

Καλύτερο Αυτοσχέδιο Τζαζ Άλμπουμ

Ron Carter, Jack DeJohnette and Gonzalo Rubalcaba – Skyline

Καλύτερο Άλμπουμ Λάτιν Τζαζ

Eliane Elias With Chick Corea and Chucho Valdés – Mirror Mirror



Καλύτερο New Age Άλμπουμ



Stewart Copeland and Ricky Kej - Divine Tides

Καλύτερο Γκόσπελ Άλμπουμ

Angélique Kidjo - Mother Nature

Καλύτερο Άλμπουμ Global Μουσικής

Arooj Aftab – Mohabbat

Καλύτερο Άλμπουμ Περιφερειακής Μεξικανικής Μουσικής

Vicente Fernández – A Mis 80’s

Καλύτερο Γκόσπελ Άλμπουμ

CeCe Winans – Believe for It

Καλύτερο Roots Gospel Άλμπουμ

Carrie Underwood – My Savior

Καλύτερη Ερμηνεία/Τραγούδι Γκόσπελ

CeCe Winans – Never Lost

Καλύτερο Σύγχρονο Χριστιανικό Μουσικό Άλμπουμ

Elevation Worship and Maverick City Music – Old Church Basement

Καλύτερη Σύγχρονη Χριστιανική Ερμηνεία/Τραγούδι

CeCe Winans – Believe for It

Παραγωγός της Χρονιάς (Εκτός κλασσικής μουσικής)

Jack Antonoff

Καλύτερη Μουσική Ταινία



Various Artists – Summer of Soul









Διαβάστε επίσης



Παρέμβαση Ζελένσκι στα βραβεία Grammy: «Υποστηρίξτε μας, μην σωπαίνετε»

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr