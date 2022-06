Release Athens: H επίσημη ανακοίνωση για την εμφάνιση των Bauhaus

To Release Athens εξηγεί αναλυτικά τι συνέβη με την εμφάνιση των Bauhaus.

Οι διοργανωτές του Release Athens με επίσημη ανακοίνωσή τους τοποθετούνται για τα προβλήματα και τη διακοπή της συναυλίας των Bauhaus, την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ, απαντώντας παράλληλα στην ανάρτηση του συγκροτήματος για την αποχώρηση του Peter Murphy από τη σκηνή.



Η ανακοίνωση του Release Athens εξηγεί αναλυτικά:



«Φίλες και φίλοι του Release Athens,

Aπό σεβασμό προς μία τόσο σπουδαία μπάντα όπως οι Bauhaus, θεωρήσαμε σωστότερο να μην τοποθετηθούμε εν θερμώ και να αναμείνουμε για μία επίσημη εξήγηση από μέρους τους για τη χθεσινή προβληματική εμφάνισή τους στο Release Athens 2022. Αντ' αυτού, διαβάζοντας την "ανακοίνωση" που βγήκε τόσο στο επίσημο προφίλ της μπάντας όσο και σε εκείνο του Peter Murphy, διαπιστώνουμε πως επιλέχθηκε, για άλλη μία φορά σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εύκολος δρόμος αποποίησης των πραγματικών ευθυνών.

Η αλήθεια, όμως, είναι πως κανένας τυφώνας, κανένα μαγνητικό πεδίο και κανένα περίεργο φυσικό φαινόμενο δεν αποτέλεσε την αιτία για τα χθεσινά προβλήματα. Δυστυχώς, αυτό που τα δημιούργησε ήταν η ανικανότητα ορισμένων από τους τεχνικούς που οι ίδιοι έχουν επιλέξει ως συνεργάτες τους. Οι συνεχείς αρνητικές, έως οργισμένες, αντιδράσεις από τη μεριά του ίδιου του Peter Murphy κατά τη διάρκεια του show, ξεκάθαρα απευθυνόμενες προς το δικό τους crew, αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα. Έχουμε καταγράψει τουλάχιστον 12 τέτοιες μέσα στα λιγότερα από 55 λεπτά που διήρκεσε η εμφάνιση ενός συγκροτήματος, που είχε προπληρωθεί τη συμφωνηθείσα αμοιβή του στο ακέραιο, έχοντας αναλάβει τη συμβατική υποχρέωση να διαρκέσει το set του όχι λιγότερα από 90 λεπτά. Όμως, με ύβρεις δεν λύνονται τα προβλήματα.

Σε αυτό το σημείο, θέλουμε να αποσαφηνίσουμε κάποια δεδομένα, τα οποία είναι απλά και αυτονόητα για όσους κάνουμε αυτή τη δουλειά αλλά, όπως είναι λογικό, είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό. Και βεβαίως αυτό εξηγεί κάποια ιδιαίτερα επικριτικά σχόλια, προς το φεστιβάλ και τους συντελεστές του.

Η διοργανώτρια εταιρεία παρέχει στο σύνολο των καλλιτεχνών τον εξοπλισμό τον οποίο χρειάζονται για να αποδώσουν το 100% του show τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που οι ίδιοι μας έχουν δώσει και που περιγράφονται αναλυτικά στις προϋπάρχουσες συμφωνίες και τα συμβόλαια. Λίγο πριν την έναρξη του set και μέχρι τη λήξη του, όλος ο έλεγχος αυτού του εξοπλισμού παραδίδεται στους τεχνικούς του εκάστοτε καλλιτέχνη ή της εκάστοτε μπάντας, μαζί με τα απαραίτητα backup options ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ροή του show. Ήχος (ακόμα και η έντασή του), φώτα, visuals, όλα είναι ευθύνη των συγκεκριμένων συνεργατών των καλλιτεχνών. Και όλα αυτά, εννοείται πως έχουν δοκιμαστεί, ξανά και ξανά, στη διάρκεια των προηγηθέντων sound / line & light checks.

Η χθεσινή ημέρα, πρώτη του Release Athens 2022, δεν αποτέλεσε εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Οι τεχνικοί των συγκροτημάτων είχαν τον έλεγχο σε όλα τα σημεία που προαναφέραμε και σε ολόκληρη τη διάρκεια των εμφανίσεών τους.

Όσον αφορά στην εμφάνιση των Bauhaus, από την πλευρά μας - και μετά από ενδελεχή έρευνα που έγινε - μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν προέκυψε ούτε ένα τεχνικό πρόβλημα. Άλλωστε, αν υπήρχε το οποιοδήποτε, το πιθανότερο είναι πως δεν θα ξεκινούσε ποτέ το show. Αντιθέτως, διαπιστώθηκαν (ακόμα και μέσα από διαλόγους μεταξύ μελών της μπάντας και τεχνικών τους) προβλήματα και κακή συνεννόηση στη δική τους πλευρά, με αποκορύφωμα την αποχώρηση του Peter Murphy από τη σκηνή, λέγοντας τη φράση "it's your fault", απευθυνόμενος στον stage ηχολήπτη τους.

Τη δεδομένη στιγμή, δεν θέλουμε να σας κουράσουμε με συγκεκριμένες αναφορές στο ασύρματο της κιθάρας, του σαξοφώνου, των μικροφώνων του Peter Murphy. Ευτυχώς, για μία φορά, το ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε έχει καταγράψει το σύνολο των χειρισμών των τεχνικών τους και έχουν διαγνωστεί τα (πολλά και σοβαρά) λάθη στα οποία υπέπεσαν. Επομένως, είμαστε σε θέση να δηλώσουμε με κάθε βεβαιότητα ότι δεν υπήρξε καμία ανεξήγητη παρεμβολή στο ασύρματο σύστημα όπως, κατά κάποιο τρόπο, υπαινίσσεται ο FOH ηχολήπτης τους. Λανθασμένοι χειρισμοί των τεχνικών του συγκροτήματος υπήρξαν, στο χώρο ευθύνης τους. Χειρισμοί, τους οποίους δεν είχαμε καμία δυνατότητα να επηρεάσουμε, όπως ήδη εξηγήσαμε.

Πέραν αυτών, είμαστε δυστυχώς υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι η "ανακοίνωση" του συγκεκριμένου τεχνικού των Bauhaus, επί της ουσίας δεν εξηγεί τίποτα. Και δεν είναι αναγκαίες εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις για να το αντιληφθεί κανείς. Το πλέον μεμπτό όμως, είναι ότι έχει μεταφερθεί αποσπασματικά, κάτι που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε άριστα, αφού την είχαμε λάβει και εμείς σε email από τον συντάκτη της, για προφανείς όπως θα διαπιστώσετε λόγους. Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο στην αρχική του μορφή, χωρίς περικοπές (με bold όσα δεν περιέχονται στην ανακοίνωση):

"First I want to thank all of you. I’m am really appreciative of all the kindness and extra efforts to make our stay and experience in Athens special. I’ve been around the world doing this for a long time and you all should be proud of your whole team as it is truly special what you do here.

That being said. I must mention problems we had during the show that, in my experience couldn’t have been anticipated or expected. Every channel of wireless provided to us started giving us trouble in the beginning of our set. Wireless guitar was first to fail. Simple fix, we switched to a wire. Then the lead vocal. We switched to spare back up. Then the Sax wireless failed. Next Spare vocal failed. That was 4 wireless systems in the first 5 songs. I’ve never experienced failures like this in all my years. They were all on but not giving fullness and good signal. Most people probably couldn’t even tell we were having these problems because I could cover most of it in the FOH mix. But, all 4 Wireless In Ear Monitors failed as well creating a problem for the band to hear themselves onstage. We checked these systems many times throughout the 2 days we were here. Something very strange happened with wireless here. I’d love to understand, but I think this probably has happened here before? Something of a local problem due to interference? It could also have been a power problem to that rack but during a show I have no ability to check systems from my position at FOH. I have to rely on my crew and frankly yours. Maybe the other bands left all their transmitters on? This would create a problem but less likely the culprit.

I think I will try to process this in the next few days maybe I’ll have answers as to why this could happen. But for now. I’m not blaming anyone. Especially not you all. Quite the contrary. I appreciate your efforts and everything you’ve done. I wish it was more successful, but reality just doesn’t dictate that everything go perfectly every time.

Το Release Athens επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του».





Σχετικές ειδήσεις

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr