Ejekt Festival 2022: Αποθέωση για τους Muse στο ΟΑΚΑ - 50 «κλικ» από τη φαντασμαγορική βραδιά

Το ΟΑΚΑ «βούλιαξε» από κόσμο για το Ejekt Festival με headliners τους Muse.

Μετά από έξι χρόνια, οι Muse επέστρεψαν στην Αθήνα με ένα εντυπωσιακό show που καθήλωσε το κοινό του Ejekt Festival, το βράδυ της Τετάρτης, στο ΟΑΚΑ.

Το αθηναϊκό κοινό πλημμύρισε από νωρίς τον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ, όπου πραγματοποιήθηκε το φετινό Ejekt Festival ενώ όσο πλησίαζε η ώρα της εμφάνισης των headliners, ο κόσμος πύκνωνε. Οι Muse βγήκαν στη σκηνή του Ejekt περίπου στις 10 το βράδυ, με ένα set που διήρκεσε μιάμιση ώρα.

Οι Βρετανοί ήταν εξαιρετικοί, ο ήχος πολύ καλός και ο παλμός που έδινε η μπάντα ξεσήκωνε τον κόσμο σε κάθε σημείο του χώρου, χοροπηδώντας και τραγουδώντας.



Το set list ικανοποίησε και τους πιο φανατικούς οπαδούς, παλιότερους και νεότερους. Εκτός από τα νέα κομμάτια και τα super hits, περιείχε τραγούδια που δεν είχαν παίξει οι Muse στην προηγούμενη εμφάνισή τους στην Αθήνα, όπως το Citizen Erased. Κορυφαίες στιγμές ήταν το Hysteria, Won't Stand Down, Time Is Running Out, Supermassive Black Hole, Plug In Baby, Uprising, Starlight. Στο encore η μπάντα έπαιξε δύο κομμάτια, το Kill or Be Killed και Knights of Cydonia. Κλείνοντας με φαντασμαγορικό τρόπο το οπτικοακουστικό σόου τους, οι Muse καληνύχτισαν το κοινό (και) στα ελληνικά, δίνοντας παράλληλα την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν σύντομα στη χώρα μας.

Το Ejekt, βέβαια, δεν ήταν μόνο οι Muse. Το φεστιβάλ άνοιξε η Danai Nielsen, λίγο μετά τις 17:30 και ακολούθησαν οι Nothing But Thieves, οι οποίοι ικανοποίησαν τους φίλους τους που είχαν έρθει από νωρίς (μέχρι και από τη Βραζιλία!) για να τους δουν, παίζοντας επιτυχίες όπως Sorry, Impossible, Amsterdam. Τέλος, ο Yungblud ο οποίος έπαιζε πριν από τους Muse ενθουσίασε τους θαυμαστές του, νεότερων κυρίως ηλικιών και δίχασε τους μεγαλύτερους. Ο νεαρός Βρετανός, πάντως, θεωρείται μία από τις ανερχόμενες δυνάμεις της ευρωπαϊκής ροκ σκηνής.

Το καλοκαιρινό ραντεβού με το Ejekt Festival ανανεώνεται για την επόμενη χρονιά, για μία ακόμα δυνατή συναυλιακή εμπειρία.

