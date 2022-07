Cinema on Wheels: To θερινό σινεμά ταξιδεύει στην Ελλάδα - Οι πρώτοι σταθμοί

Facebook/Cinema on Wheels

Οι πρώτοι σταθμοί του Cinema on Wheels και το πρόγραμμα των προβολών

Τρεις κινηματογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και ταξιδεύουν την εμπειρία του θερινού σινεμά σε μέρη που δεν έχει ξαναπάει.

Η εμπειρία του θερινού σινεμά μεταφέρεται σε μέρη της Ελλάδας που δεν έχει ξαναπάει χάρη στην πρωτοβουλία και τη συνεργασία των κινηματογράφων Danaos Cinema, Κινηματογράφος Μικρόκοσμος και Cine Flisvos.

Το Cinema on Wheels, όπως είναι ο τίτλος του εγχειρήματος πρόκειται να ταξιδέψει σε αρκετά νησιά παρουσιάζοντας ταινίες πρώτης προβολής.

Η ομάδα του Cinema on Wheels σημειώνει για την πρωτοβουλία αυτή:

«Πιστεύουμε ότι η εμπειρία του θερινού κινηματογράφου είναι από τις πιο ευχάριστες και χαλαρωτικές που μπορεί να ζήσει ένας θεατής. Ευτυχώς, ο καιρός στην Ελλάδα μάς επιτρέπει να την απολαύσουμε.



Η ευκαιρία για το σχέδιό μας έρχεται από τα Europa Cinemas , που σε συνεργασία με το πρόγραμμα Media Creative Europe: "Collaborate to Innovate" μας ενθαρρύνει και μας βοηθά να ξεκινήσουμε "τώρα". Πρώτος στόχος είναι τα μικρά από τα Δωδεκάνησα, τα οποία λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της κοστοβόρας πρόσβασης, καθιστούσαν ανέκαθεν αδύνατη την ύπαρξη κινηματογράφων.



Δεν μπορούμε να πάμε σε όλα τα νησιά, οι τοπικές συνδέσεις και o χρόνος δεν μας το επιτρέπουν, οπότε ετοιμάζουμε μια διαδρομή: Λειψοί, Πάτμος, Νίσυρος, Χάλκη, Κάσος, Κάρπαθος, Κύθηρα, Ελαφόνησος, Γύθειο είναι το φετινό μας πρόγραμμα.



Η θερμή υποδοχή όλων των δημάρχων κατέστησε δυνατό το να είμαστε σήμερα μαζί σας, με ταινίες πρώτης προβολής, με μηχανήματα εικόνας και ήχου κορυφαίας ποιότητας για να μπορέσουμε να προσφέρουμε σε όλους σας μια αληθινή εμπειρία Θερινού Κινηματογράφου.



Ελπίζουμε να το απολαύσετε και να μπορέσουμε να επιστρέψουμε και τα επόμενα καλοκαίρια. Ένας ζεστός χαιρετισμός,



Η ομάδα Cinema on Wheels».



Πρώτοι σταθμοί του Cinema on Wheels είναι οι Λειψοί και η Πάτμος.

Το πρόγραμμα στους δύο πρώτους προορισμούς



1. Λειψοί 09-12/07



09/07 : 21:00 Δαίδαλος και Ίκαρος

22:20 Digger

10/07 : 21:00 Γάιδαρος, εραστής κι εγώ

22:40 Αγέλη προβάτων

11/07 : 21:00 Σώσε το δέντρο

22: 20 Χειρότερος άνθρωπος του κόσμου

12/07 : 20:50 A Chiara

22:50 Αντικαταστάτης

2. Πάτμος 15-21/07



15/07 : 21:00 Digger

16/07 : 21:00 Γάιδαρος, εραστής κι εγώ

17/07 : 21:00 Σώσε το δέντρο

18/07 : 21:00 Αγέλη προβάτων

19/07 : 21:00 Δαίδαλος και Ίκαρος

20/07 : 21:00 A Chiara

21/07 : 21:00 Χειρότερος άνθρωπος του κόσμου

