Η Disney γίνεται 100: Οι πρώτες λεπτομέρειες για τους παγκόσμιους εορτασμούς

Από νέες ταινίες και μια εκθαμβωτική έκθεση που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, μέχρι συλλεκτικά εμπορεύματα και εκδηλώσεις, θα απολαύσουν οι φαν της Disney.

Νέες συναρπαστικές λεπτομέρειες για το «Disney 100 Χρόνια Θαύμα» αποκαλύφθηκαν στους θαυμαστές που παρευρέθηκαν στο D23 Expo 2022 by Visa. Το Disney 100 θα είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια γιορτή στην 100 χρόνων ιστορία της The Walt Disney Company, με επίσημη έναρξη να έχει προγραμματιστεί ήδη από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 2022.

«Δέκα δεκαετίες δημιουργικότητας, καινοτομίας και αποφασιστικότητας είναι τα χαρακτηριστικά που δημιούργησαν την The Walt Disney Company που γνωρίζουμε εμείς σήμερα - το πιο αναγνωρισμένο και αγαπημένο όνομα στην ψυχαγωγία. Είναι μια ευχάριστη ευθύνη το να ηγούμαι την Disney στο ξεκίνημα του δεύτερου αιώνα της, όπου θα αφηγούμαστε ιστορίες και θα δημιουργούμε "μαγεία", που θα διαρκέσει για άλλα 100 χρόνια», δήλωσε ο Chief Executive Officer της Disney, Bob Chapek κατά τη διάρκεια των τελετών έναρξης της D23 Expo.

Οι επισκέπτες που παρευρέθηκαν στην απόλυτη έκθεση για τους θαυμαστές της Disney, ήταν οι πρώτοι που είδαν τον Μίκυ Μάους με τη νέα του, λαμπερή, «πλατινένια» στολή, που σχεδιάστηκε με σκοπό να σηματοδοτεί την αισιοδοξία και τη δημιουργικότητα της Disney, για τη μεγάλη γιορτή των 100 χρόνων αλλά και το μεγάλο ενθουσιασμό για τον ερχόμενο αιώνα που ξεκινάει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της D23, οι θαυμαστές άκουσαν για τις απίστευτες νέες ψυχαγωγικές εμπειρίες και εκδηλώσεις που θα ακολουθήσουν από κάθε πλευρά της The Walt Disney Company για τον εορτασμό. Από το «Wish», την ολοκαίνουργια κινηματογραφική ταινία από τα The Walt Disney Animation Studios και την έκθεση Disney 100: The Exhibition, η οποία θα περιοδεύσει σε Αμερική και Ευρώπη από το 2023, μέχρι τα νέα θεάματα που ανοίγουν στο Disneyland Resort, τα εκπληκτικά συλλεκτικά εμπορεύματα και πολλά άλλα, αφού αυτό είναι μόνο μια γεύση από το τι πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

The Walt Disney Studios

Μέσα στην αίθουσα D23, 7.000 θέσεων, η Jennifer Lee, Chief Creative Officer των The Walt Disney Animation Studios, ανακοίνωσε το «Wish», ένα επικό, πρωτότυπο μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων, εμπνευσμένο από την κληρονομιά κλασικών κινουμένων ταινιών της Disney, που θα συμπεριλαμβάνει ολοκαίνουργια τραγούδια της υποψήφιας για Grammy, Julia Michaels.



Η μαγική ιστορία, η οποία κοιτάζει μπροστά στα επόμενα 100 χρόνια για το στούντιο και εξερευνά το πώς δημιουργήθηκε το αστέρι των ευχών που ευχήθηκαν τόσοι πολλοί ήρωες της Disney, διαδραματίζεται σε ένα φανταστικό βασίλειο όπου οι ευχές μπορούν κυριολεκτικά να γίνουν πραγματικότητα. Εμπνευσμένη από τις εικονογραφήσεις παραμυθιών που γοήτευσαν και τον ίδιο τον Walt Disney, η ταινία συνδυάζει ένα διαχρονικό στυλ ακουαρέλας με σύγχρονο 3D CG animation και θα έρθει αποκλειστικά στους κινηματογράφους τον Χειμώνα του 2023.

Επιπλέον οι παρευρισκόμενοι ήταν από τους πρώτους που είδαν το ολοκαίνουργιο λογότυπο της The Walt Disney Studios, προς τιμήν του «Disney 100 Χρόνια Θαύμα». Η νέα εισαγωγή του κάστρου της Disney δείχνει την Tinker Bell να πετάει πάνω από ένα παραποτάμιο χωριό και να ανεβαίνει έναν καταρράκτη που οδηγεί στο εμβληματικό κάστρο της Disney, το οποίο είναι πλέον πλατινένιο. Το animated λογότυπο περιλαμβάνει μια ολοκαίνουργια ενορχήστρωση του «When You Wish Upon a Star» από τον βραβευμένο συνθέτη Christophe Beck (Frozen, WandaVision), και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στους κινηματογράφους με την ταινία «Disney Παράξενος Κόσμος», και στη συνέχεια θα παίζει μπροστά από όλες τις κινηματογραφικές και streaming κυκλοφορίες της Disney καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023.





Disney100: The Exhibition

Στη D23 Expo 2022, ανακοινώθηκε επίσης ότι η έκθεση Disney 100: The Exhibition θα ανοίξει στις 18 Φεβρουαρίου 2023 στο The Franklin Institute στη Φιλαδέλφεια, ενώ το Σικάγο και το Κάνσας Σίτι θα είναι οι επόμενοι δύο σταθμοί της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική. Η διεθνής ενότητα της έκθεσης θα ανοίξει στις 18 Απριλίου στο Μόναχο της Γερμανίας, ενώ ακόμα περισσότερες πόλεις θα ανακοινωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.



Αποκαλύφθηκε επίσης, το εντυπωσιακό βασικό έργο τέχνης για την έκθεση, το οποίο καλεί τους επισκέπτες να «βουτήξουν» στις αγαπημένες τους ιστορίες χρησιμοποιώντας καινοτόμα και καθηλωτική τεχνολογία σε δέκα αίθουσες της έκθεσης των 15.000 τετραγωνικών μέτρων.



Τα The Walt Disney Archives ανοίγουν το θησαυροφυλάκιο τους, παρουσιάζοντας περισσότερα από 250 πρωτότυπα έργα τέχνης και αντικείμενα, κοστούμια και σκηνικά αλλά και πολλά ακόμη αναμνηστικά. Η Disney ρίχνει τα φώτα και στα παρασκήνια που δημιουργούνται οι πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της. Οι δέκα υπέροχες και ευφάνταστες θεματικές γκαλερί, γεμάτες με συγκινητικές ιστορίες, μοναδικές δια-δραστικές εγκαταστάσεις και συναρπαστικές πληροφορίες για το ιστορικό της, θα ταξιδέψουν τους επισκέπτες στα 100 χρόνια της Τhe Walt Disney Company, γιορτάζοντας τα κλασικά έργα, από το «η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» μέχρι το «Παράξενος Κόσμος», καθώς και τα πιο πρόσφατα μέλη της οικογένειας Disney - Pixar, Star Wars, Marvel και National Geographic.





Καταναλωτικά προϊόντα, παιχνίδια και εκδόσεις της Disney

Καθώς η The Walt Disney Company γιορτάζει την επέτειο των 100 χρονών της, η Disney Consumer Products, Games and Publishing έχει πολλές συναρπαστικές νέες συλλογές και συνεργασίες εμπορευμάτων για να τιμήσει τα 100 χρόνια. Οι πρώτες από αυτές τις συλλογές θα είναι:



• Disney 100 Platinum Συλλογή - Οι συμμετέχοντες στο D23 Expo 2022 είχαν μια ειδική προεπισκόπηση της Platinum Συλλογής της Disney, συμπεριλαμβανομένου ενός καπέλου με αυτιά, Disney100. Η πλατίνα είναι ένα σπάνιο, πολύτιμο μέταλλο που είναι γνωστό ότι αντέχει στο χρόνο, όπως ακριβώς και οι αγαπημένοι χαρακτήρες της Disney. Αυτή η Platinum Collection των προϊόντων Disney 100 αποτυπώνει την «κλασική» εμφάνιση της Disney, ενώ ανοίγει το δρόμο για ένα νέο αιώνα. Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή τη συλλογή που κάνει το ντεμπούτο της στο shopDisney θα αποκαλυφθούν αργότερα μέσα στο έτος.

• Disney 100 Βιβλία από το Disney Publishing: Οι θαυμαστές που επιθυμούν να γιορτάσουν τα 100 χρόνια της Disney μέσα από την αγαπημένη παράδοση, δηλαδή της αφήγησης ιστοριών, θα μπορούν να βρουν ολοκαίνουργιους τίτλους το 2023, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου «The Walt Disney: The Official Walt Disney Quote Book», «The Story of Disney: 100 Years of Wonder», από τους John Baxter, Bruce C. Steele και το «The Staff of the Walt Disney Archives».

Μια γιορτή σε όλη την εταιρεία

Εκτός από τα παραπάνω, τους επισκέπτες περιμένουν και άλλες απίστευτες εμπειρίες, περιεχόμενο και ευκαιρίες, όπως:

• Disney100.com: μια ψηφιακή πλατφόρμα για όλη τη μαγεία που περιμένει τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της γιορτής. Αυτή τη στιγμή, οι θαυμαστές μπορούν να πάρουν μια μικρή γεύση από την ιστοσελίδα, η οποία θα ξεκινήσει επίσημα 1η Ιανουαρίου 2023.



• Το ABC News Studios θα παρουσιάσει ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ για να τιμήσει την 100ή επέτειο μιας από τις πιο αγαπημένες εταιρείες του κόσμου. Το «Disney 100 Χρόνια Θαύμα» θα ταξιδέψει τους θεατές σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε το 1923 και του οποίου το μέλλον δεν έχει γραφτεί ακόμα.



• Το Disney Music Group και η Deutsche Grammophon κυκλοφόρησαν το Lang Lang: The Disney Book στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια Disney με εμβληματικές μελωδίες επαναπροσδιορισμένες για πιάνο.



• Το 2023, το Disney Music Group θα κυκλοφορήσει μια συλλογή βινυλίων που θα αναδεικνύει τις μουσικές στιγμές της εταιρείας στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα πάρκα.



• Και πολλά, πολλά ακόμη που θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, όπως -περιεχόμενο που θα καλύψει το χαρτοφυλάκιο των τηλεοπτικών καναλιών της εταιρείας-, συμπεριλαμβανομένων των ABC, Disney Channel, FX και National Geographic, καθώς και της streaming υπηρεσίας Disney+.

Οι θαυμαστές μπορούν να δημοσιεύσουν σχετικά με τον εορτασμό χρησιμοποιώντας το #Disney100.





