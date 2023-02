Πολιτιστική ατζέντα Newsbomb.gr: Έρωτας, σοκολάτα και Τζον Μάλκοβιτς στη Στέγη

Τζωρτζίνα Ντούτση

10/02/2023 15:03

Ερωτευμένοι και μη, αντιστεκόμαστε στο κρύο και τις χαμηλές θερμοκρασίες και βγαίνουμε έξω στην πόλη για να δούμε θεατρικές παραστάσεις, να ακούσουμε live μουσική και να χαθούμε στη μαγεία της μεγάλης οθόνης.



Δεν ξέρουμε αν θα γιορτάσετε τον Άγιο Βαλεντίνο, όμως σίγουρα δεν πρέπει να χάσετε τον Τζον Μάλκοβιτς στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και (με τις ευλογίες μας) να... αμαρτήσετε στο πιο γλυκό φεστιβάλ της πόλης, aka Chocolate Fest στο Γκάζι.



Ωστόσο, αν επιλέξετε τελικά τη ζεστασιά του σπιτιού, μην χάσετε την πρεμιέρα του τρίτου και τελευταίου κύκλου της σειράς Έτερος Εγώ στην Cosmote TV, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και φυσικά τη συντροφιά ενός καλού βιβλίου.



Θέατρο

Τζον Μάλκοβιτς, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση



Ο Τζον Μάλκοβιτς για πρώτη φορά στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Ο Τζον Μάλκοβιτς επιστρέφει ξανά στην Ελλάδα για να εμφανιστεί πρώτη φορά στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Μια ανάσα προτού συμπληρώσει τα 70 του χρόνια, ο Τζον Μάλκοβιτς και η πολυβραβευμένη Λιθουανή ηθοποιός Ινγκεμπόργκα Νταπκουνάιτε θα παρουσιάσουν ένα από τα πιο μυστηριώδη έργα του σύγχρονου ρεπερτορίου «Στη μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι», σε σκηνοθεσία του Τιμοφέι Κουλιάμπιν. Από τις 9 έως τις 12 Φεβρουαρίου, η Κεντρική Σκηνή της Στέγης γίνεται ο πρώτος σταθμός της διεθνούς περιοδείας του.



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 20:30 - Σάββατο, 14:00, 20:30



Πεταλούδες στο στομάχι, Θέατρο του Νέου Κόσμου

Πεταλούδες στο στομάχι, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου

Η σταρ του Maestro, Κλέλια Ανδριολάτου, ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι για να πρωταγωνιστήσει στην παράσταση του Κωνσταντίνου Ρήγου, με τίτλο Πεταλούδες στο στομάχι. Στην παράσταση συμμετέχουν ακόμα οι: Δωροθέα Μερκούρη και Ίντρα Κέιν.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στο Θέατρο του Νέου Κόσμου (Κεντρική Σκηνή).



Ημέρες και ώρες παραστάσεων: 10.02.2023 - 05.03.2023: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 20:30, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 21:15, Κυριακή 18:30

08.03.2023 - 09.04.2023: Τετάρτη 20:00, Πέμπτη 20:30, Σάββατο 21:15, Κυριακή 18:30

Ένα μπιμπερό και μία ανθοδέσμη, Θέατρο Παλλάς



Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος και ο Πάνος Βλάχος ανεβαίνουν στη σκηνή του Παλλάς.



Δύο επιτυχημένοι καλλιτέχνες που ανήκουν σε διαφορετικές γενιές συναντιούνται και ως συμπρωταγωνιστές σε μια και μοναδική παράσταση προσεγγίζοντας επί σκηνής τη σχέση των δυο φύλων με όρους αναπάντεχης κωμωδίας.



Ο καθένας μέσα από το δικό του κόσμο επιχειρηματολογεί και μας παρασύρει σ’ ένα σύμπαν γεμάτο παιγνιώδες, σαρκαστικό αλλά και ευθύβολο χιούμορ για να καταλήξουν, παρά τις διαφορές τους, στο σβήσιμο της διαχωριστικής γραμμής ανάμεσά τους.



Μουσική

Σπύρος Γραμμένος, Σταυρός του Νότου



Σπύρος Γραμμένος

Εναλλακτικά, μπορείτε να γιορτάσετε τον Άγιο Βαλεντίνο παρέα με τον Σπύρο Γραμμένο στον Σταυρό του Νότου.



Ο Σπύρος Γραμμένος γιορτάζει για μία ακόμα χρονιά τον θεό του έρωτα και μας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή του Σταυρού του Νότου, σε πλήρη σύνθεση και με καλεσμένους έκπληξη!



Μαρίζα Ρίζου, VOX



Από την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου και κάθε Παρασκευή (για λίγες παραστάσεις) η Μαρίζα Ρίζου θα βρίσκεται στη σκηνή του VOX και θα μας ξεσηκώνει με τα όμορφα τραγούδια της, το κέφι και την αμεσότητα που τη διακρίνει. Η γνωστή ερμηνεύτρια θα μας παρουσιάσει ζωντανά και τα τραγούδια από τον καινούριο της δίσκο με τίτλο «Το Χωριό».



Όλες τις Παρασκευές, δύο υπέροχα κορίτσια θα μεταφράζουν το live στη νοηματική. Επίσης, ο χώρος θα είναι διαθέσιμος και προσβάσιμος σε αμαξίδια και ανθρώπους με αναπηρία.

Τhe Love 80s - 90s Party By ΔΕΗ, Fuzz Club



Η ομάδα των Trashformers, της περιβόητης ομάδας που επί 20 χρόνια, με τα ξεχωριστά live τους, μας τρελαίνουν και ο χορός δεν σταματά ποτέ, διοργανώνουν το πιο ερωτικό, χορευτικό, αποκριάτικο πάρτι, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, στις 14 Φεβρουαρίου.



Ετοιμαστείτε για live acts από τη Σοφία Αρβανίτη, τη Μπέσσυ Αργυράκη, τη Σοφία Βόσσου, τη Μαντώ, τον Θάνο Καλλίρη, τον Δημήτρη Κόκοτα, τον Γιώργο Λεμπέση, τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, καθώς και τον μουσικό Δημήτρη Κίκλη που θα μας ταξιδέψουν μουσικά στην πολύχρωμη εποχή των δεκαετιών 80’s & 90’s.



Έλλη Πασπαλά, θέατρο Άλσος



Η «μαγική» παράσταση «Elly loves jazz – Vol.2» με την Έλλη Πασπαλά και τους σπουδαίους μουσικούς που τη συνοδεύουν, μία παράσταση που αγκαλιάστηκε από το κοινό και εκθειάστηκε από τους κριτικούς, παρατείνεται για δεύτερη φορά και θα κοσμεί τη μουσική ζωή της πόλης για τις Δευτέρες 13 και 20 Φεβρουαρίου.



Τραγούδια όπως το Cry me river, το The man I love και το My funny Valentine θα συνδυαστούν με αγαπημένα τραγούδια που παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο, όπως το Fly me to the moon και το You don’t know what love is, αλλά και με κάποια standards της Έλλης, όπως το Ain’t no sunshine και το Lonely at the top.

Σινεμά

Tár



Από τον σεναριογράφο, παραγωγό και σκηνοθέτη Τοντ Φιλντ, έρχεται το Tár, με την βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ σε μια από τις κορυφαίες ερμηνείες της καριέρας της.

H Μπλάνσετ υποδύεται τη Λύδια Ταρ, μιας πρωτοποριακής μαέστρου που διευθύνει μια μεγάλη γερμανική ορχήστρα.

Η Ταρ βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της, καθώς προετοιμάζει τόσο την παρουσίαση ενός βιβλίου όσο και την πολυαναμενόμενη ζωντανή εκτέλεση της Πέμπτης Συμφωνίας του Μάλερ. Η ζωή της θα αρχίσει να παίρνει μια απρόσμενα δραματική τροπή.

Βιβλίο

Το πράσινο μίλι, Στίβεν Κινγκ

Το πράσινο μίλι, Στίβεν Κινγκ

Το κλασικό μυθιστόρημα του Κινγκ επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Η ιστορία έχει ως βασικό σκηνικό μία φυλακή του αμερικάνικου Νότου το 1935. Το Πράσινο Μίλι είναι το όνομα του διαδρόμου που βρίσκεται στην πτέρυγα των μελλοθάνατων και οδηγεί στο δωμάτιο με την ηλεκτρική καρέκλα. Ο Έιτζκομπ, υπεύθυνος της φυλακής, προσπαθεί να δείξει σεβασμό στους κρατούμενους που περνάνε εκεί τις τελευταίες μέρες της ζωής τους. Όλα κυλάνε πολύ αργά, μέχρι που μια μέρα ένας διαφορετικός κρατούμενος φτάνει στη φυλακή. Ο Τζον Κόφυ, είναι ένας γίγαντας που καταδικάστηκε σε θάνατο για τον φόνο δύο μικρών κοριτσιών, και προκαλεί εντύπωση σε όλους τους φύλακες, αλλά όχι μόνο για το μέγεθός του. Σύντομα, ο Έιτζκομπ αρχίζει να βλέπει κάτι διαφορετικό σε αυτόν: Ο Τζον ξεκινά να επιδεικνύει υπερφυσικές δυνάμεις – θεραπεύει τη λοίμωξη της ουροδόχου κύστης του Πωλ, ανασταίνει τον Κύριο Τζινγκλς και θεραπεύει την Μελίντα Μουρς, σύζυγο του επικεφαλής των φυλακών, από έναν όγκο στο εγκέφαλο.



To 1996 το βιβλίο έλαβε το Bram Stoker Award for Best Novel. Το 1999 η δραματική ιστορία φαντασίας μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με πρωταγωνιστές τους Τομ Χανκς και Μάικλ Κλαρκ Ντάνκαν αποσπώντας 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Μην χάσετε

Chocolate Fest

Το Chocolate Festival επιστρέφει



Ο παράδεισος της σοκολάτας θα βρίσκεται στο παλιό Αμαξοστάσιο στο Γκάζι, από τις 10 έως και τις 14 Φεβρουαρίου.



Eκεί θα βρούμε τις πιο ιδιαίτερες σοκολατένιες γεύσεις, τα καλύτερα brands σοκολάτας, ζαχαροπλαστεία, chefs και τεχνίτες της γεύσης, ενώ θα διασκεδάσουμε με παράλληλες εκδηλώσεις.



Ώρες λειτουργίας: Παρασκευή 10/02 17:00-23:00, Σαβ-Κυρ, 11-12/02 12:00-23:00, Δευτ-Τρ 13-14/02 17:00-23:00.









