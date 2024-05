Πέθανε η Σούζαν Μπακλίνι - Ήταν η πρώτη που έφαγε ο καρχαρίας στο «Jaws»

Η ηθοποιός ήταν το πρώτο «θύμα» του μεγάλου λευκού στην πρώτη ταινία τα «Σαγόνια του Καρχαρία»

Πέθανε η Σούζαν Μπακλίνι, το πρώτο «θύμα» του καρχαρία στα θρυλικά «Σαγόνια του Καρχαρία» του Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η ηθοποιός «έφυγε» από τη ζωή στα 77 της χρόνια.



Η Μπακλίνι υποδύθηκε την Κρίσι Γουότκινς. εκείνο το ανέμελο κορίτσι που κολυμπούσε στη θάλασσα το βράδυ, όταν ο μεγάλος λευκός καρχαρίας έκανε την πρώτη του επίθεση. Το σενάριο ήθελε τον καρχαρία να σέρνει το κορίτσι στο νερό μέχρι που την «εξαφανίζει» τελείως.

Η 77χρονη ηθοποιός, κασκαντέρ και εκπαιδεύτρια ζώων πέθανε στο σπίτι της από καρδιακή προσβολή το πρωί του Σαββάτου.





H Σούζαν σε επετειακή εκδήλωση το 2005 για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας. Chris Polk/FilmMagic for Universal Studio Home Video



Αξίζει να σημειωθεί, ότι η σκηνή της επίθεσης ήταν ιδιαίτερα τρομακτική και επώδυνη για την Σούζαν. Ο Σπίλμπεργκ είχε δέσει σκοινιά με βάρη στη μέση της Μπακλίνι, τα οποία τραβούσαν μέλη του συνεργείου που βρίσκονταν στην ακτή. Όπως είχε γίνει γνωστό, η Σούζαν δεν είχε ενημερωθεί πότε θα ξεκινήσουν να τραβούν και ότι θα την σύρουν κάτω από το νερό, ώστε να έχουν μια αυθεντική τρομαγμένη αντίδραση από εκείνη.

Τα γυρίσματα της σκηνής χρειάστηκαν τρεις ημέρες, ενώ ακόμα και στο postproduction, τα «βασανιστήρια» της νεαρής συνεχίστηκαν καθώς για να καταγράψουν σωστά τους ήχους, η γυναίκα έπρεπε να στρέψει το κεφάλι της προς το ταβάνι από όπου της έριχναν νερό στο πρόσωπο και στο στόμα ώστε να πετύχουν τις κραυγές του πνιγμού.

Εκτός από τα «Σαγόνια του Καρχαρία» η Σούζαν Μπακλίνι συμμετείχε επίσης σε τηλεοπτικές σειρές όπως οι: «The Quest», «Quark» και «The Fall Guy» και στις ταινίες: «The Grizzly & the Treasure», «A Stranger in My Forest» και «Day of the Animals».



