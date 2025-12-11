Συγχαρητήρια Τσάπαλου σε Πιερρακάκη: «Από “μαύρο πρόβατο” της Ευρώπης, στην κορυφή του Eurogroup»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, έστειλε το δικό του συγχαρητήριο μήνυμα με αποδέκτη τον Κυριάκο Πιερρακάκη, για τη σημερινή (11/12) εκλογή του τελευταίου στην προεδρία του Eurogroup.

«Πρόκειται για μία εξέλιξη που είναι κάτι παραπάνω από μία προσωπική επιτυχία, είναι μία μεγάλη εθνική επιτυχία που μας κάνει όλους υπερήφανους. Η Ελλάδα από «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης στην κορυφή του Eurogroup», τόνισε ο κ. Τσάπαλος, μεταξύ άλλων.

«Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ένας πολιτικός της γενιάς μου, έχει αποδείξει με το έργο του ότι διαθέτει τη γνώση, την μεθοδικότητα και το όραμα που απαιτούν οι προκλήσεις της εποχής.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ανταποκριθεί στο έπακρο στις υψηλές απαιτήσεις του νέου του ρόλου, τιμώντας τόσο τη χώρα όσο και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων ομολόγων του.



Μην ξεχνάμε πως πριν από μόλις 10 χρόνια, η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού κι όμως, από το 2019, με συστηματική προσπάθεια, υπευθυνότητα και επιμονή, η χώρα μας κατάφερε κάτι που πριν φαινόταν αδιανόητο: Να μετατραπεί από “μαύρο πρόβατο” σε πρότυπο οικονομικής ανάκαμψης για ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ότι κάτι καλό κάναμε, τελικά! Αυτή η πρόοδος αποτελεί και την πιο έμπρακτη απάντηση απέναντι στη μιζέρια και τον μηδενισμό όσων επενδύουν στο χάος και την εσωστρέφεια.

“Η Ελλάδα της ψωροκώσταινας” λοιπόν και όσοι επενδύουν σε αυτήν δέχθηκαν ένα ισχυρό πλήγμα σήμερα. Και η σημερινή νίκη της Ελλάδας είναι νίκη όλων των Ελλήνων. Καλή θητεία, υπουργέ και πρόεδρε του Eurogroup», έγραψε ο κ. Τσάπαλος στα κοινωνικά δίκτυα.